Die Krise in der Region Kivu in Ostkongo und der Einsatz von Sant'Egidio für die Flüchtlinge, vor allem für die Kinder

In den letzten Monaten hat sich die Lage in Nord-Kivu zunehmend verschlechtert, insbesondere in der Hauptstadt Goma. Die Kämpfe zwischen den Rebellen und der Regierungsarmee haben die Außenbezirke der Stadt erreicht. In Mugunga, am äußersten Rand der Stadt Goma, wurden der Markt und die Häuser mit schweren Waffen beschossen, die nicht weit von der Schule "Floribert Bwana Chui" der Gemeinschaft entfernt sind, in der derzeit mehr als 1.000 Kinder aus dem nahe gelegenen Flüchtlingslager lernen. Weitere Informationen

Mugunga ist ein Viertel am Stadtrand, das sich seit 1994 als Transit- und Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge, die vor den Zusammenstößen und Kämpfen in den Hügeln um die Stadt flohen.



In den letzten Wochen sind Zehntausende von Flüchtlingen in die Außenbezirke von Goma in behelfsmäßigen Lagern geströmt. Die meisten von ihnen sind Kinder, die vor dem Krieg und der Gefahr der Zwangsrekrutierung fliehen. In der nach Floribert benannten Schule wurde der Unterricht nur am Tag des schwersten Bombardements unterbrochen, aber der Unterricht wird regelmäßig fortgesetzt, gerade um die Familien und Kinder zu unterstützen, die versuchen, einen möglichst friedlichen Alltag zu führen. Sogar der Brunnen der Schule hat jetzt die Möglichkeit, mit Verbindungsrohren auch die Flüchtlinge zu versorgen, die von den Hügeln herunterkommen und die Hauptstraße passieren.



Im benachbarten Stadtteil Ngangi wurde eine Gruppe von Flüchtlingskindern ausgemacht, denen die Gemeinschaft mit der Verteilung von Lebensmitteln hilft.

In den letzten Wochen hat sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Notlage der Kinder konzentriert, von denen die meisten in Nord-Kivu (wie in weiten Teilen der Demokratischen Republik Kongo) nicht beim Standesamt registriert sind. An der Katholischen Universität wurde das Buch "Geboren sein ist nicht genug" über das Programm "Bravo!" vorgestellt und in den kommenden Monaten wird ein Pilotprojekt in Verbindung mit der Floribert-Schule zur Registrierung der Kinder, die diese Schule besuchen, in das Personenstandsregister beginnen.