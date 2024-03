Haiti in den Fängen von Angst und Gewalt. Doch die Menschen fordern Frieden

Die Krise in Haiti ist ein ernstes und lang anhaltendes Phänomen. Seit einigen Jahren ist das Land, insbesondere die Hauptstadt, Geisel eines äußerst gewalttätigen Krieges zwischen bewaffneten Banden um die Kontrolle des Territoriums. Schätzungen zufolge gibt es mehr als hundert bewaffnete Gruppen, die im ganzen Land präsent sind.

In den letzten Tagen ist die Situation in eine neue Phase der Unruhen und Gewalt eingetreten. Während der haitianische Premierminister, Ariel Henry - der von Präsident Jovenel Moïse kurz vor seiner Ermordung im Juli 2021 - in Kenia weilte, schlossen sich bewaffnete Banden zu einer "Viv ansanm" (Zusammenleben) zusammen, angeführt von einem ehemaligen Polizisten, Barbecue, und griffen mehrere Polizeistationen an, den Präsidentenpalast, den internationalen Flughafen und das wichtigste Gefängnis des Landes. Sein Rücktritt reichte nicht aus, um die Proteste einzudämmen.

Die derzeitige Situation ist außer Kontrolle geraten. Bewaffnete Männer ziehen von Viertel zu Viertel, brennen Häuser nieder, verwüsten und töten. Die Menschen leben in der Angst, getötet zu werden oder in der Nacht fliehen zu müssen. In einigen Vierteln haben sich Selbstverteidigungsgruppen gebildet, die oft auch wahllos Gewalt ausüben. Geschäfte, Banken, Schulen und Büros bleiben geschlossen.



Die haitianische Gemeinschaft sowie die 120 Kinder aus dem Patenschaftsprogramm und die alten Menschen der Mission Lakay Mwen, die Sant'Egidio seit vielen Jahren unterstützt, befinden sich in einem relativ geschützten Bereich. Die Wohngemeinschaft, die Sant'Egidio seit vielen Jahren unterstützt, in der etwa 15 Kinder untergebracht sind, wurde im vergangenen Jahr, gerade wegen der Unruhen, von Port au Prince nach Petit-Goave verlegt, das etwas weiter vom Zentrum der Hauptstadt entfernt und damit sicherer.



Haiti steht im Mittelpunkt des Gebets der Gemeinschaft für den Frieden, damit Wege des Zusammenlebens und des Friedens gefunden werden können.