51 Geflüchtete sind über die humanitären Korridore nach Italien gekommen; seit 13 Jahren herrscht Krieg in Syrien, wir wollen diesen Konflikt und seine Opfer nicht vergessen

Dreizehn Jahre Krieg in Syrien. Und syrischer Herkunft sind fast alle der 51 Personen, die am Freitag, 22. März, auf dem Flughafen Rom Fiumicino angekommen sind und durch die von der Gemeinschaft Sant'Egidio und den evangelischen Kirchen eingerichteten humanitären Korridore in Italien aufgenommen wurden.



Die 51 Personen, darunter 19 Minderjährige, stammen aus verschiedenen Flüchtlingslagern im Libanon und aus verschiedenen Zentren - Beirut, Homs und anderen Gebieten des Landes, aus denen sie in den letzten Monaten und Jahren auf der Flucht vor dem Konflikt in Syrien gekommen sind. Sie werden von der Gemeinschaft Sant'Egidio, von Kirchen, Familien, der Operazione Colomba und der Waldensertafel in verschiedenen Regionen und Städten Italiens, darunter Florenz, Turin, Torre Pellice (TO), Campobasso, Padua und Rom, aufgenommen.



Ihre Einreise nach Italien wurde durch die humanitären Korridore ermöglicht, die von der Gemeinschaft Sant'Egidio, der Union der Evangelischen Kirchen in Italien und der Waldensertafel in Absprache mit dem Innen- und dem Außenministerium organisiert werden. Seit Februar 2016 sind schon mehr als 2.800 Menschen aus dem Libanon nach Italien gekommen.



Es sind Flüchtlinge, die vor dem Krieg und seinen verheerenden Folgen fliehen. Am 15. März 2011 begann in Syrien ein Konflikt, der Millionen von Flüchtlingen, Tausende von Vermissten und eine unbestimmte Zahl von Toten, vielleicht 500.000, Zerstörung und Leid für die gesamte Bevölkerung, insbesondere für die Schwächsten wie Kinder, Frauen und ältere Menschen verursacht hat. Nach 13 Jahren dauert der Konflikt leider immer noch an und die humanitäre Krise verschärft sich. Das Erdbeben vom 6. Februar 2023 hat die Situation weiter verschlimmert.



Die humanitären Korridore, die sich vollständig selbst finanzieren, sind eine zivilgesellschaftliche Initiative, die die Sicherheit auf dem Seeweg mit der Aufnahme und Integration verbindet. Es handelt sich um eine international anerkannte bewährte Praxis, die zu einem Modell für die gesamte Europäische Union werden kann. Insgesamt sind über die humanitären Korridore mehr als 6.800 Flüchtlinge in Europa angekommen.