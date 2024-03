Internationaler Tag des Wassers, ein Gut für alle und eine Quelle des Friedens. Initiativen von Sant'Egidio

Die Gemeinschaft Sant'Egidio begeht heute den internationalen Tag des Wassers, um darauf hinzuweisen, dass dieses für die Menschheit so wertvolle Gut dazu dienen muss, Brücken des Friedens zu bauen und nicht die Ursache für regionale Krisen, wenn nicht sogar für Kriege oder große Auswanderungen zu sein. Allein im Zeitraum zwischen 2000 und 2023 ist die Welt schätzungsweise Zeuge von 1.385 kleineren und größeren Konflikten, bei denen Wasser eine entscheidende Rolle spielte, entweder als Auslöser oder als Mittel, das gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt wurde (Zahlen des UNHCR).



Insbesondere die Situation in Somalia im Jahr 2023 verdeutlichte die Schwere der Wasserkrise und ihre direkten Auswirkungen auf die erzwungene Migration. Nahezu 3 Millionen Menschen sind aufgrund einer Kombination aus Dürre, Überschwemmungen, Unsicherheit und Konflikten innerhalb des Landes in Bewegung geraten.



In diesem Zusammenhang arbeitet Sant'Egidio seit vielen Jahren in vielen afrikanischen Ländern daran, Wasser von einer potenziellen Konfliktquelle in ein Instrument für Frieden und Entwicklung zu verwandeln, indem es wichtige Initiativen zur Verbesserung der Wasserversorgung und zur Bekämpfung der durch Bodendegradation und Wüstenbildung verursachten Wasser- und Nahrungsmittelknappheit ergreift.



Zu den durchgeführten Maßnahmen gehören strukturelle Interventionen in afrikanischen Gefängnissen, um den Zugang zu Trinkwasser zu verbessern, während in Malawi das DREAM-Programm die Anlage von Gemeinschaftsgärten gefördert hat, um die Selbstversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu unterstützen und die Ernährung der ländlichen Haushalte zu verbessern. Darüber hinaus wird in den Schulen des Friedens und Ernährungszentren von Sant'Egidio in Mosambik und Malawi über den richtigen Umgang mit Wasser aufgeklärt, um wasserbedingten Krankheiten vorzubeugen und die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung zu verbessern.