Fortbildungen und Bau von 11 Schulen schenken den Flüchtlingen aus den vom Terrorismus heimgesuchten Regionen in Nordmosambik eine neue Zukunft

Der Konflikt im Norden Mosambiks gehört zu den "vergessenen Kriegen", d.h. zu den Konflikten, die schon seit Jahren in vielen Teilen der Welt andauern, während die Medien schweigen und sie von einer allgemeinen Gleichgültigkeit umgeben sind; dabei fordern sie noch immer Opfer und Zerstörung. In den letzten drei Monaten haben die terroristischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung mit besonderer Grausamkeit wieder zugenommen: Schätzungen zufolge sind in diesem Zeitraum mehr als 112.000 Menschen aus ihren Dörfern geflohen, darunter 62 % Kinder. Mosambik hat in der Tat eine sehr junge Bevölkerung, etwa 52 % sind unter 18 Jahre alt.



Die Nähe zu den Vertriebenen und die zahlreichen Begegnungen der Gemeinschaft in den letzten Jahren, die seit dem Ausbruch der ersten Gewaltausbrüche mit Programmen zur Unterstützung, Aufnahme und Förderung der Wiedereingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in diesen geschundenen Gebieten präsent ist, sind der Ausgangspunkt für ein weiteres Projekt, das den jungen Vertriebenen neue Möglichkeiten bieten soll.

Unter dem Titel "Bildung und Frieden", der aus der Synergie zwischen Sant'Egidio, dem DREAM-Programm und der deutschen Entwicklungszusammenarbeit hervorgegangen ist, sieht das Programm den Bau (oder die Renovierung) von 11 Grundschulen vor. Die derzeitigen Strukturen sind sehr prekär und reichen nicht aus, um alle Kinder im schulpflichtigen Alter aufzunehmen. Zudem werden Stipendien für technische und berufliche Kurse bereitgestellt.



Am 20. März wurde in Rapale, Bezirk Nampula, der Grundstein für die erste dieser Schulen gelegt. In den Provinzen Cabo Delgado und Nampula sind bereits mehr als 300 junge Menschen in verschiedenen Ausbildungskursen in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft, Technik und Ernährung eingeschrieben.

Der Wert dieser Ausbildungskurse muss vor dem Hintergrund der völligen Perspektivlosigkeit der vertriebenen Jugendlichen verstanden werden, die sie oft dazu bringt, sich genau denjenigen anzuschließen, die ihre Flucht, den Tod von Familienmitgliedern und die Zerstörung ihrer Häuser verursacht haben. Die Rekrutierung in terroristische Gruppen erscheint manchmal als die einzige konkrete Aussicht, dem Hunger zu entkommen, eine "Beschäftigung" zu finden.



Stattdessen bietet die Möglichkeit des Zugangs zu einer Berufsausbildung eine konkrete Arbeits- und Lebenschance, die dem Todesprojekt des Terrorismus entgegengesetzt ist. Deshalb hat die Nachricht von diesen Kursen vielen Menschen Hoffnung gegeben, dass sie ihr Leben in eine andere Richtung als die der Gewalt lenken können.



Die humanitäre Lage ist nach wie vor dramatisch, und die Nahrungsmittelknappheit ist ein großes Problem. Die Gemeinschaften von Pemba und Namapa stehen den Flüchtlingen bei, insbesondere denen, die in diesen Wochen ankommen, und verteilen regelmäßig Lebensmittelpakete, um den gravierenden Mangel an Lebensmitteln auszugleichen, unter dem die Vertriebenen aus den am stärksten betroffenen Gebieten leiden.