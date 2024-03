Das Kreuz ist in Lemberg geblieben. "Wir bauen den Frieden in Bruchstücken wieder auf"

Das Kreuz in der Halle, die als Kapelle, Hort und Krankenstation dient, ist weiß. Weiß, weil es aus kunststoffbeschichtetem Aluminium besteht und an mehreren Stellen von Granatsplittern durchbohrt ist. Sie stammen von russischen Raketen und Kanonenschüssen, die Irpin verwüstet haben, die Stadt am Stadtrand von Kiew, die vor zwei Jahren, im ersten Monat des Krieges, den Vormarsch der Putinschen Armee aufhielt und sich mit Leichen auf den Straßen und ausgebrannten Häusern wiederfand. In dem Kreuz sind die Überreste der Fensterrahmen einiger zerbombter Fenster zu sehen, und es erzählt vom Martyrium nicht nur einer Gemeinde, sondern der ganzen Ukraine.

Es hat 500 Kilometer zurückgelegt, um nach Lemberg zu gelangen, in das Zentrum von Sant'Egidio. Ein ehemaliges Restaurant, das seit dem 13. März 2022, drei Wochen nach Beginn der Invasion, zum "Zufluchtsort" für Kriegsflüchtlinge in der Großstadt vor den Toren Europas geworden ist. Es ist ein Kreuzungspunkt für Millionen von fliehenden Ukrainern und immer noch ein Ort der Gastfreundschaft für 110.000 Flüchtlinge.

Ein Haus für Brot und Kleidung, aber vor allem "ein Ort, an dem man das Leben wieder in die Hand nehmen kann und an dem man inmitten eines Konflikts, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint, neue Hoffnung schöpfen kann", erklärt der ukrainische Leiter von Sant'Egidio, Yura Lifanse. Das gilt auch für die vier anderen Zentren der Gemeinschaft, die über das ganze Land verteilt sind und die zusammen mit den an zweihundert Orte gesandten Ladungen 370.000 Menschen ernährt haben. Und sie tun dies auch weiterhin.

Sant'Egidio berührt mit eigenen Händen, was die UNO bestätigt hat: 7 Millionen Menschen brauchen Nahrungsmittel. "Nach 25 Monaten Krieg wird das Bild immer komplizierter. Wir haben Millionen von Binnenflüchtlingen, die alles zurücklassen mussten. Es gibt keine Arbeit. Es gibt einen Mangel an Männern, weil sie bereits an der Front sind oder in größerer Zahl rekrutiert werden. Ein Drittel der Familien kann ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen", sagt Yura. Und die Krise wird sich durch die jüngste Reform der staatlichen Beihilfen für Flüchtlinge wahrscheinlich noch verschärfen. Die Beträge, die bereits minimal sind, belaufen sich auf zweitausend Griwna (50 Euro) pro Monat für einen Erwachsenen und dreitausend (75 Euro) für ein Kind. "Eine Familie schafft es kaum, die Miete zu bezahlen", stellt er klar. Bis zum 1. März war das Geld automatisch da. "Jetzt hat die Regierung Kontrollen angekündigt. Aber wir wissen bereits, dass die Hälfte der Vertriebenen sie verlieren wird. Das ist der Fall bei Familien mit zwei Kindern. Oder eine Mutter mit einem Kind, deren Mann zum Militärdienst eingezogen wurde: Das Gehalt eines Soldaten übersteigt nämlich die Höchstgrenze, die ihn zum Erhalt des Beitrags berechtigt".

Eine Pause. 'Der Staat hat kein Geld mehr. Oder besser gesagt, er wendet fast alle seine Mittel für die Verteidigung auf. Und jedes Sozialprogramm wird mit Subventionen aus dem Ausland finanziert, die aber zusammengebrochen sind". Daher die Entscheidung, zu kürzen. "Deshalb ist Solidarität die Rettung", sagt Yura bei der Begrüßung einer polnischen Delegation aus Sant'Egidio. "Unsere Reise ist eine Geste der Verbundenheit, während in Europa Ermüdungserscheinungen und wachsende Spannungen zwischen Polen und der Ukraine zu beobachten sind", betont Magda Wolnik-Mierzwa, die Vorsitzende der Warschauer Gemeinschaft. Davon zeugen die Grenzblockaden, die polnische Landwirte und Spediteure seit Wochen gegen das Schnellverfahren für ukrainische Produkte, angefangen bei Weizen, durchführen. Oder von Umfragen, die zeigen, dass 60 % der Bevölkerung die Streichung von Leistungen für anerkannte Flüchtlinge fordern. "Wir haben uns für die Fastenzeit entschieden, um das Gewissen aufzurütteln, so wie es Papst Franziskus tut, wenn er zu neuen Wegen des Dialogs aufruft", so Magda weiter.

Besorgniserregend ist auch das harte Durchgreifen bei der Einfuhr von Medikamenten, die eine echte Notlage für das Land darstellen. Sant'Egidio hat zweihundert Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine mit einer Million Pakete mit Medikamenten und Krankenhausbedarf versorgt. "Jetzt ist es uns per Gesetz untersagt, sie einzuführen: Das gilt für NGOs. Nur Gesundheitseinrichtungen können sie anfordern. Ziel ist es, den Schmuggel zu unterbinden", erklärt Tymur Budlianskyi, Leiter der Logistikabteilung der Gemeinschaft. Er ist es, der die vier Lastwagen betreut, die jeden Monat aus Rom kommen. Und er ist es, der das Team leitet, das zu den russischen Bombenabwurfstellen in der Umgebung von Lemberg eilt. So geschehen am 29. Dezember, als ein Wohnhaus angegriffen wurde. "Wir verteilen Essen und heiße Getränke an die unter Schock stehenden Menschen. Aber auch Handschuhe für die Feuerwehrleute, die sich durch die Trümmer wühlen".

Das Solidaritätsnetzwerk von Sant`Egidio ist ein Spiegelbild der Notsituation im Land. Vor allem die Kinder, von denen zwei Drittel umziehen mussten. "Wir haben neun Schulen des Friedens für sie eingerichtet", erzählt die Koordinatorin Olga Makar. Oft können sich die Kinder nicht mehr unterhalten. Ein anderes Mal schreien sie. Ich habe einen von ihnen gefragt, warum, und er hat mir geantwortet: 'Ich habe keine Freunde'".

Dann die Frauen. Wie Daria Besruk. Sie verließ Charkiw während der Bombenangriffe. Und kurz darauf wurde meine Wohnung von einer Rakete getroffen: "Ich habe alles verloren", sagt sie, während sie eine der "Einkaufstüten" entgegennimmt, mit denen 400 Familien in Lemberg pro Woche unterstützt werden. Sie hat drei Kinder. Das letzte kam während der Evakuierung zur Welt. Und wieder die älteren Menschen, vor allem die Flüchtlinge. "Sie sind sehr gebrechlich", berichtet die Ehrenamtliche Natalia Kholodniak. Sie kennt das gut: Sie ist eine Vertriebene wie sie. Sie kommt aus einer kleinen Stadt an der Front bei Saporischschja. "Wir waren 14.000 Menschen. Es gibt kaum noch jemanden. Als ich in Lemberg landete, wanderte ich allein. Ich fühlte mich verloren". Dann die Begegnung mit der Gemeinschaft. "Als ich hörte, dass meine Heimat zerstört worden war, wurde ich hier zum ersten Mal umarmt". Jetzt erwidert sie diese Umarmung. "Wenn Menschen anderen helfen, befreien sie sich von dem Leid, das sie in sich tragen", erklärt Ivanna Synytska, Leiterin der Lemberger Gemeinschaft.

Auch Sant'Egidio hat seine Gefallenen in Uniform gehabt. "Jura war mit den Armen in Lemberg befreundet. Er wurde im Alter von 26 Jahren in der Oblast Saporischschja getötet. Als wir es den Armen erzählten, fingen sie an zu weinen. Und eine Frau zeigte mir ihre Schuhe: 'Die hat er mir geschenkt'", erzählt Ivanna. Sie ist die Seele des Friedensgebets in der Kirche, in der die Begräbnisse der Kriegstoten gefeiert werden.

"Die Ukraine verharrt im Karfreitag", sagt Jura, "der Papst spricht von einem Dritten Weltkrieg in Bruchstücken. Auch der Frieden kann in Bruchstücken aufgebaut werden. Und jeder Akt der Solidarität birgt in sich einen Samen des Friedens".



[ Giacomo Gambassi ]