Das Geschenk des Friedens: ein Einsatz für jeden mit der Inspiration der Märtyrer. Homilie von Kardinal Farrell bei der Gebetswache für die neuen Märtyrer in St. Bartholomäus in Rom

Homilie von Kardinal Farrell - Markus 13,5-13

Liebe Brüder und Schwestern,

im Evangelium haben wir gehört, dass Jesus seine Jünger ermahnt, sich nicht zu fürchten, wenn sie von Kriegen, Erdbeben und Hungersnöten hören. Das sind dramatische Ereignisse, die Teil der menschlichen Geschichte sind und alle betreffen, Gläubige und Ungläubige gleichermaßen. Sie haben jedoch einen Bezug zu den endgültigen Ereignissen, sie sind "der Anfang der Leiden", sagt Jesus, und deshalb stehen auch sie unter Gottes Herrschaft. Die Zeitspanne zwischen dem "Anfang der Wehen" (V. 8) und dem "Ende" (V. 7) bleibt unbekannt, Jesus verrät sie nicht, aber er verrät, dass diese Zwischenzeit des Wartens auf das Ende immer von Verfolgungen geprägt sein wird. Ungerechte Verfolgungen, die die Jünger treffen werden, nur weil sie an Jesus geglaubt haben und ihm gefolgt sind. Zu der unvermeidlichen Unsicherheit der Geschichte, die von Kriegen, Erdbeben und Hungersnöten geprägt ist, kommt für die Jünger das Unverständnis und die Gewalt hinzu, die durch ihre Bindung an Jesus verursacht werden. Jeder Gläubige erfährt durch die Begegnung mit Jesus das Heil und findet in der Beziehung zu ihm den Grund für sein Leben. Doch diese lebenswichtige Beziehung zu Jesus wird zur Ursache für die Isolation von den anderen und die Ablehnung: "Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden", sagt Jesus. Selbst die Familie, die erste und wichtigste menschliche Gemeinschaft, kann wegen Jesus zu einem Ort der Bedrohung und Gewalt werden. Die Gegnerschaft zu Christus erschüttert also die Grundfesten der menschlichen Gemeinschaft.



Die verfolgten Christen zeigen uns zu allen Zeiten, dass nichts - nicht einmal Blutsbande - der Bindung an Christus überlegen ist. An den Märtyrern sehen wir, dass die Gemeinschaft mit Jesus viel wertvoller ist als das irdische Leben, die Familienbande, alles! Dieses "Blutzeugnis", das die Märtyrer für Christus ablegen, ist eine starke prophetische Stimme und ein großes Zeichen der Hoffnung, denn das Reich Gottes wird sich weiter ausbreiten, ja, dank der Märtyrer wird es noch besser bekannt und geliebt werden.

Jesus offenbart in der Tat, dass die Verfolgung den Heilswillen Gottes niemals unwirksam machen kann, insbesondere seinen Wunsch, dass die Verkündigung des Heils alle Menschen erreicht: "Allen Völkern muss zuerst das Evangelium verkündet werden" (V. 10). Trotz Schwierigkeiten und Verfolgungen wird das Evangelium weiterhin verkündet werden, viele Köpfe erleuchten, viele Herzen bekehren und viele Leben retten. Jesus offenbart auch, dass die verfolgten Jünger, auch wenn sie von allen verlassen scheinen, nicht allein sind: Der Heilige Geist wird bei ihnen sein, um sie zu erleuchten, zu trösten und zu stärken. Selbst wenn sie des Lebens beraubt werden, wird Gott sie aufgrund ihrer Treue bis zum Ende retten, indem er sie in sein eigenes Leben aufnimmt: "Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden". So versichert es uns Jesus.



Augustinus sagt in einer Predigt zu Ehren der Märtyrer: "Die Gerechtigkeit der Märtyrer ist vollkommen, weil sie gerade im Schmelztiegel der Passion zur Vollkommenheit gelangt sind. Deshalb wird in der Kirche nicht für sie gebetet. Für die anderen gläubigen Verstorbenen beten wir, für die Märtyrer beten wir nicht. Sie gingen nämlich so geläutert aus dem Leiden hervor, dass sie nicht unsere Beschützer, sondern unsere Fürsprecher waren. Und das nicht aus eigener Kraft, sondern in Ihm, da sie mit dem Haupt als vollkommene Glieder eng verbunden sind. Er ist in der Tat der einzige Fürsprecher" (Reden 285).



Die Worte des heiligen Augustinus lassen uns verstehen, was wir in dieser Vigil tun: Wir wenden uns an die Märtyrer als Fürsprecher, als Anwälte, weil sie jetzt in Gott leben und mit dem einen Fürsprecher, Christus, vereint sind und mit ihm für uns beten.



Wir wenden uns vor allem an sie, um das Geschenk des Friedens zu erbitten, das wir so sehr brauchen. Wir sehen heute so viele Erscheinungsformen von Gewalt in der Welt: so viele wehrlose Menschen, die in Kriegen sterben, so viele Opfer von religiösem Fanatismus, so viele Frauen, die sogar zu Hause umgebracht werden, so viele Kinder, die in Gaza getötet werden ... und doch setzen sich nur wenige für den Frieden ein! In wenigen Herzen wohnt der Wunsch nach Frieden! Die Märtyrer hatten den Frieden im Herzen, und deshalb haben sie mit ihrem Tod der Spirale der Gewalt Einhalt geboten. Die Märtyrer lebten in Situationen der Spannung und des Konflikts, aber sie nährten keine Ressentiments und keinen gegenseitigen Hass. Wir beten zu ihnen, dass auch wir ein befriedetes Herz haben, das sich nach Frieden sehnt.

Wir wissen sehr wohl, dass die "Polarisierungen", die die Gesellschaft plagen, in unserem eigenen Herzen beginnen und andere in ein schlechtes Licht rücken und schließlich ihre wahre Identität verzerren. Wenn sich diese "inneren Polarisierungen" dann ausbreiten und nach außen projizieren, führen sie zunächst zu Spannungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen und verwandeln schließlich die gesamte Gesellschaft, die allmählich kalt und von Gewalt durchdrungen wird. Der erste Schritt besteht also darin, die "Polarisierungen" in uns zu überwinden und den Frieden mit denen zu suchen, die uns nahe stehen: Familienmitglieder, Nachbarn, Kollegen, Menschen, die in unseren Vierteln und Städten leben, Menschen, die "anders" als wir zu sein scheinen. Es wäre ein eklatanter Widerspruch, die Nationen um den Frieden zu bitten, den wir selbst in unserem Alltag nicht erfahren wollen.



In unserem Gebet bitten wir die Märtyrer um ein Herz, das frei ist von Gegensätzen und Polarisierungen, die die Seelen verschmutzen. Auch wir können, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, den Tod anderer, der "Märtyrer der Armut und der Verzweiflung", verursachen, weil wir uns im Namen des blinden Strebens nach unserem eigenen Wohlergehen gegenüber den Bedürftigen gleichgültig zeigen, uns abwenden und denen, die bessere Lebensperspektiven suchen, keine Hilfe anbieten. Oder wir begünstigen Ungleichheiten und Ungleichgewichte in fremden Ländern, die dann Tausenden von Menschen Leid zufügen.

In unseren Gebeten bitten wir die Märtyrer um Gastfreundschaft, um die richtige Solidarität und das richtige Mitgefühl und darum, dass sie intelligente und realistische Wege finden, um Hilfe anzubieten und den Weg des Friedens und der Gleichheit in so vielen Ländern der Welt zu unterstützen.



Liebe Freunde, in einer Gesellschaft, in der Unsinn und existenzielle Verwirrung vorherrschen, erinnern uns unsere Geschwister, die Märtyrer, daran, dass es einen "hohen" Sinn des Lebens gibt, etwas, für das es sich zu leben und zu sterben lohnt. In einer Zeit der Gleichgültigkeit, des Relativismus und der Kälte gegenüber jedem moralischen und religiösen Ideal rufen uns unsere Schwestern und Brüder durch ihr Beispiel zu, dass es etwas Absolutes gibt, das uns übersteigt und das mehr wert ist als jede momentane und vergängliche Suche nach Wohlbefinden. Dieses absolute Gut, diese absolute Liebe, von der wir uns niemals trennen dürfen, ist Jesus!



Der heilige Augustinus sagt: "Für den Namen und die Gerechtigkeit Christi haben seine Märtyrer ... weder Tod noch Leiden gefürchtet. Er, der in ihnen lebte, siegte in ihnen" (Reden 280). Die Märtyrer sind keine Besiegten, sie sind Sieger! Und sie sind Sieger, weil Jesus in ihnen lebte. Mögen sie uns helfen, Jesus mit mehr Großzügigkeit und Mut zu folgen und anderen mit mehr Liebe zu dienen. Amen.