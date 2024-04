Internationaler Tag der Roma und Sinti. Veranstaltung in Rom

Anlässlich des Internationalen Tages der Roma, Sinti und Menschen unterwegs organisiert die Gemeinschaft Sant'Egidio in Zusammenarbeit mit der UCRI (Union der Roma-Gemeinden in Italien) eine Veranstaltung im Saal Benedikt XIII. des Hauses der Freundschaft der Gemeinschaft Sant'Egidio (Via di San Gallicano 25a). Die Veranstaltung umfasst ein Konzert mit Balkan- und traditioneller Musik des Orchesters "Romanì Project" und die Rezitation von Gedichten des kosovarischen Roma-Dichters Agim Sajti. Außerdem werden direkte Zeugenaussagen von Mitgliedern der Roma- und Sinti-Gemeinden präsentiert.



Mit diesem Tag soll an den ersten Weltkongress der Roma erinnert werden, der am 8. April 1971 in der Nähe von London stattfand und auf dem die Romani Union (Internationale Romani Union) gegründet wurde.