Der Friede ist immer möglich, niemals dürfen wir resignieren!

Nur Franziskus hat den Mut, es denen entgegenzuschreien, die den Dritten Weltkrieg für unvermeidlich halten.

Das schreckliche Attentat in Moskau hat durch die absurde Gewalt gegen unschuldige Menschen alle schockiert. Die russische Zuschreibung der Verantwortung an die Ukrainer weckt Ängste. Es besteht die Gefahr, dass eine solche Interpretation zu einer Eskalation des Konflikts führen wird. Nun scheint die Spur des islamischen Terrorismus unumstößlich zu sein. Die Atmosphäre ist jedoch von Hass geprägt. Es braucht nur ein wenig: ein echter oder verstärkter Vorfall kann den Staub aufwirbeln.

Man denke nur an das Attentat von Sarajewo im Jahr 1914, das - vor hundertzehn Jahren - zum Ersten Weltkrieg führte. Einen Monat nach dem Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand, den Thronfolger der Habsburger, befand sich das Wiener Reich bereits im Krieg mit Serbien. Es folgte ein weltweiter Konflikt mit neun Millionen militärischen und fünf Millionen zivilen Opfern. Krieg ist wie Feuer: Wenn er ausbricht, ist er nicht leicht zu kontrollieren, denn er überrollt alle, unabhängig von ihren Absichten.

In einer Welt voller Konflikte, in die viele Staaten verwickelt sind und in der der Terrorismus von Afrika bis Europa eine wichtige Rolle spielt, besteht keine Gefahr eines größeren Krieges als im gegenwärtigen Augenblick. Ein Weltkrieg? Das ist die Frage, die sich viele von uns stellen, die wir in uns tragen und auf die wir keine beruhigenden Antworten finden. Wir beobachten die Ereignisse, die sich vor unseren Augen abspielen, mit einem düsteren Gefühl: Wird nicht der Tag kommen, an dem alles ausbricht?

Denn vor dem russischen Angriff auf die Ukraine schien eine Invasion trotz aller Beweise unmöglich. Dann geschah es. Und jetzt befinden wir uns seit zwei Jahren im Krieg!

Dieses düstere Gefühl für die Zukunft kommt daher, dass man sich den Frieden nicht mehr vorstellen kann. Frieden scheint unmöglich. Der Frieden als gemeinsames Schicksal der Menschheit ist (hoffentlich nicht ganz) von der Tagesordnung der internationalen Akteure verschwunden. Wir sind besorgt, aber ohnmächtig. Wir wappnen uns und bereiten uns auf eine Möglichkeit vor, die die meisten nicht wollen: einen größeren Konflikt.

Wir müssen den Mut haben, die resignierte Haltung aufzugeben und den Frieden wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Die Menschen wollen keinen Krieg. In einigen Ländern unterstützen sie ihn, manipuliert durch die Propaganda. Wir müssen den tiefen Wunsch der Mehrheit nach Frieden zum Ausdruck bringen. Johannes XXIII., der den Ersten Weltkrieg als Soldat miterlebt hatte, verkündete vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil: "Die Mütter und Väter der Familien verabscheuen den Krieg: die Kirche, die Mutter aller, wird erneut den Ruf erheben (...), um sich in flehenden Worten für den Frieden auszusprechen: einen Frieden, der die Konflikte der Waffen verhindert, einen Frieden, der im Herzen eines jeden Menschen seine Wurzeln und seine Garantie haben muss".

Wir müssen der "Sehnsucht der Völker", der Mütter und Väter, der Frauen, die keinen Krieg wollen, eine Stimme geben. Wir dürfen uns nicht fatalistisch mit der Tatsache abfinden, dass eines Tages der Krieg kommen wird. In Italien und anderen europäischen Ländern ist die Mehrheit der Meinung, dass ein Krieg vermieden und der Weg eines starken und echten Dialogs beschritten werden sollte.

Daher müssen wir schreien! Und handeln, wie und wo man kann, um dem Frieden seinen Platz in der Zukunft der Welt zurückzugeben.

Papst Franziskus, der für seine Friedensworte viel zu oft kritisiert wird, hat den Mut, den offiziellen und medialen Konformismus zu durchbrechen, der den Frieden aus dem öffentlichen Diskurs und aus unserem Horizont getilgt hat. Mit seiner Stimme und seinen bloßen Händen kann die Resignation vor dem Krieg noch gestoppt werden. Der Frieden ist möglich: Er hängt von der internationalen Situation ab, aber letztlich auch von uns!

Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana vom 7/4/2024