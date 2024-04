Der Einsatz von Sant'Egidio für die Humanisierung des Lebens im Jugendgefängnis von Dakar im Senegal

Das im Stadtbezirk Hann Bel Air in Dakar gelegene Haft- und Strafvollzugszentrum Hann (ehemals Fort B) ist eine ehemalige Kolonialfestung, die 1964 von der französischen Armee aufgegeben wurde. Im Jahr 1971 wurde es in ein Jugendgefängnis umgewandelt und an das Zentralgefängnis von Dakar angegliedert. Es ist das einzige Jugendgefängnis im Senegal. Der jüngste Insasse ist 11 Jahre alt, während der älteste 17 Jahre alt ist.

Sant'Egidio begleitet und unterstützt auf unterschiedliche Weise diese jungen Insassen, die hauptsächlich aus den Außenbezirken von Dakar oder aus entlegenen Gebieten des Senegal stammen. Diese armen und wenig gebildeten Jugendlichen werden oft ausgegrenzt und als "potenzielle Straftäter" betrachtet, die für die Gesellschaft gefährlich sind, als Feinde der sozialen Ordnung, die es zu schützen gilt und die im Gefängnis "ausgesondert" werden müssen, und nicht als junge Menschen, die Chancen und Begleitung brauchen.



Genau das tut Sant'Egidio durch eine Anwesenheit mit verschiedenen Diensten: Alphabetisierung, Berufsausbildung zum Klempner und seit kurzem auch Katechese für die wenigen anwesenden Christen; juristische Begleitung (die manchmal die Zahlung einer Kaution beinhaltet) und Begleitung bei der Rückkehr zu ihren Familien nach der Entlassung.

Auf diese Weise hat sich eine dauerhafte, aufrichtige und vertrauensvolle Freundschaft zwischen der Gemeinschaft und den jungen Gefangenen entwickelt. Aber auch zu deren Familien: Viele Eltern können es sich nicht leisten, in die Hauptstadt zu reisen, um ihre Kinder zu besuchen, und die Gemeinschaft wird zum Bindeglied zwischen ihnen und ihren Kindern.



Diese Aktivitäten werden in engem Kontakt mit der Gefängnisverwaltung durchgeführt, die kürzlich ein Anerkennungs- und Dankesschreiben übergeben hat "für ihr zehnjähriges Engagement für die jungen Häftlinge, das dazu beigetragen hat, die Lebensbedingungen in den Gefängnissen zu humanisieren".

Die Anwesenheit der Gemeinschaft gibt ihnen die Gewissheit, dass sie trotz der Entfernung zu ihren Familien auf die geschwisterliche Treue ihrer Freunde von Sant'Egidio zählen können, und bietet ihnen Perspektiven für ein gutes Leben, Arbeit und soziale Integration nach dem Gefängnis.



Gefangene und Aktivitäten von Sant'Egidio



Gegenwärtig sind in der Justizvollzugsanstalt 134 Gefangene untergebracht, während die Kapazität bei 85 liegt:



102 befinden sich in Untersuchungshaft.

32 sind Strafgefangene.

10 sind ausländische Staatsangehörige, hauptsächlich Malier und Guineer aus Conakry.

5 Gefangene befinden sich in Langzeithaft (über 3 Jahre).



Engagement für die Gemeinschaft:



Alphabetisierung: Unterstützung junger Menschen beim Lesen und Schreiben.

Ausbildung im Klempnerhandwerk: Vermittlung praktischer Fertigkeiten für eine künftige Beschäftigung.

Katechese: Geistliche Unterstützung für christliche Gefangene.

Kautionszahlung: Unterstützung von Gefangenen bei der Rückkehr nach Hause.

Rechtsbeistand: Verteidigung der Rechte von Gefangenen.

Unterstützung bei der Wiedereingliederung: Erleichterung der Rückkehr zur Familie nach der Entlassung.