Aus der ÖkoWerkstatt der Jugend für den Frieden in Rom eine weitere Hilfslieferung für die Kinder in der Ukraine

Die zweite humanitäre Hilfslieferung für die Ukraine hat die ÖkoWerkstatt der Jugend für den Frieden in Rom verlassen. Sie ist der Großzügigkeit und dem Engagement vieler junger Menschen zu verdanken und enthält vor allem Schulmaterial für ukrainische Jungen und Mädchen, um ihnen das Lernen zu erleichtern.



"Wo alles zerstört ist, kann eine andere, friedliche Zukunft aufgebaut werden", lautet die Botschaft der ÖkoWerkstatt durch diese konkrete Geste. Eine Botschaft der Hoffnung, die sich in das tägliche Engagement des Zentrums zur Unterstützung der Bedürftigsten einfügt.



ÖkoWerkstatt: Jeder Akt der Solidarität ist ein Samen des Friedens



Seit seiner Eröffnung im vergangenen Oktober hat sich die ÖkoWerkstatt zu einem Bezugspunkt für Solidarität in Rom entwickelt. Neben der Unterstützung von Bedürftigen in Italien hat das Zentrum bereits zwei humanitäre Hilfslieferungen in die Ukraine geschickt. Die Jugend für den Frieden, die dieses Zentrum gegründet hat, sprach über die Methoden, Ziele und den Wert ihres Engagements. Wir haben ihre Stimmen gesammelt:



"Seit mehr als zwei Jahren wird die Ukraine vom Krieg heimgesucht, das Leid ist groß, aber wir wollen uns mit so viel Leid nicht abfinden, wir glauben noch an eine Hoffnung des Friedens. Deshalb wollten so viele junge Menschen eine Sammlung von Schulmaterialien durchführen, um humanitäre Hilfspakete für die Jungen und Mädchen in der Ukraine zusammenzustellen. Wir haben das bereits zum zweiten Mal gemacht, das erste ging am 16. Februar und das zweite am 5. April los. Viele junge Menschen - aus Syrien und anderen kriegsgebeutelten Ländern, die über die humanitären Korridore nach Italien gekommen sind und denen nun ihrerseits geholfen wurde - wollen helfen. Sie haben die Schrecken des Krieges gesehen und wissen, was diese Großzügigkeit bedeutet".



Durch die Solidarität bringt die Jugend für den Frieden ihren Beitrag zum Aufbau einer Welt in Frieden zum Ausdruck:

"Um diese Welt aufzubauen, ist die humanitäre Hilfe ein grundlegender Baustein, denn sie ist ein Akt der Solidarität, der sich der Logik der Waffen und der Zerstörung, der Gewalt und des Krieges widersetzt und mit konkreter Hilfe den Dialog und den Frieden fördert. Mehr als 1.000 Filzstifte, Schulhefte, geografische Atlanten, Zeichensätze, Bleistifte, Kleber, Buntstifte und Radiergummis: dies und vieles mehr wurde für die Ukraine abgegeben. Dies sind alltägliche Dinge für Schulkinder, aber während des Krieges ist nichts selbstverständlich. Die Schulen sind in Kriegszeiten mehr denn je betroffen, die Normalität wird ständig durch Bomben unterbrochen. Der Schulbesuch ist kein selbstverständliches Recht mehr."

In der Ukraine ist der Bedarf noch größer. Wir wollten auf den Aufruf der Jugend für den Frieden der Ukraine reagieren, die uns mitteilte: "Wir versuchen, den Kindern im ganzen Land eine möglichst friedliche Gegenwart und Zukunft zu geben, aber dazu brauchen wir die Hilfe aller!"



Die Aktivitäten der ÖkoWerkstatt werden durch die Großzügigkeit der Spender und das Engagement der vielen Freiwilligen, vor allem der jungen Menschen, ermöglicht und stellen ein Modell der Solidarität dar, das die Hilfe für andere mit ökologischer Nachhaltigkeit verbindet. Das Zentrum fördert die Wiederverwendung und das Recycling und organisiert Workshops und Aktivitäten, um das Bewusstsein für die Kreislaufwirtschaft zu schärfen.