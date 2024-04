In Rom fanden Einkehrtage der Vertreter aus den lateinamerikanischen Gemeinschaften von Sant'Egidio statt. Die Ermutigung durch Papst Franziskus

Am 14. April endeten die Einkehrtage zum Thema "Gebet, Arme, Frieden. Die Freude des Evangeliums in Lateinamerika" der Vertreter der Sant'Egidio-Gemeinschaften aus Lateinamerika.



Während der zehntägigen Konferenz wurden viele Themen im Zusammenhang mit der Globalisierung der Liebe und der Solidarität angesichts der Herausforderungen der verschiedenen Welten behandelt, in denen die Gemeinschaften leben und sich für den Frieden und die Armen in Lateinamerika einsetzen. Insbesondere ging es um die Not der Kinder, die die Schulen des Friedens besuchen, um Straßenkinder, die Isolation der älteren Bevölkerung und die zunehmende Obdachlosigkeit, vor allem in den Großstädten.



Am Sonntag, den 14. April, begrüßte Papst Franziskus zum Abschluss der Tage die Teilnehmer während des Angelus auf dem Petersplatz und richtete Worte der Ermutigung an sie.