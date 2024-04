Die Jugend für den Frieden mit den Freunden verbringen gemeinsame Tage in der Familie von Sant'Egidio

Die Freundschaft der Jugend für den Frieden und der Freunde aus der Mensa ist durch regelmäßige Treffen am Wochenenden gewachsen, die “Kaffee und Freundschaft” genannt werden. In diesem Jahr konnten noch mehr ältere Freunde teilnehmen. Sogar eine schwerkranke Freundin hatte Vertrauen und kam mit. Sie hatte gezögert, weil sie den Jugendlichen keine Last sein und ihnen nicht den Spaß verderben wollte. Aber das Gegenteil war der Fall. Bei den gemeinsamen Spaziergängen, Spielen und Festen war das Wichtigste, Zeit zu haben. Zeit zum Zuhören, Begleiten und Erzählen. Für die Jugendlichen war es wichtig, ganz für ihre älteren Freunde da zu sein, weil sie wussten, dass sie ihre Aufmerksamkeit und Begleitung brauchen und eine schöne Zeit haben sollten. Denn sie haben verstanden, wie sehr die Einsamkeit ein Leben traurig und mutlos machen kann. Deshalb waren diese gemeinsamen Tage eine Antwort auf das Versprechen, an ihrer Seite zu bleiben. Die Jugendlichen entdeckten eine tiefe Wahrheit, dass es froh macht, andere glücklich zu machen. Ayan, 17 Jahre, stellte fest, mit wie viel Vertrauen sie sich ihnen öffneten und aus ihrem Leben erzählten.

Die Altersunterschiede waren überhaupt kein Hindernis. Bei den Spielen und Festen waren jung und alt immer als Team zusammen. Abends beim Lagerfeuer meinte der ältere Freund Bernd zu Rondik, 17 Jahre: ”Ihr seid gute Menschen, weil ihr mit uns so viel Zeit verbringt”, worauf sie entgegnete: "Wir machen das nicht, weil wir gut sind, sondern weil ihr unsere Freunde seid.”

Für uns war dieser Urlaub, der in die Osterzeit fiel, die Auferstehung eines Lebens von Menschen, die sich manchmal schon aufgegeben hatten und sich ausgeschlossen fühlten. Ja, die Freundschaft bringt neues Leben hervor! Dank der Unterstützung des Rotary Clubs Niers war es wieder möglich, in diesen Tagen unsere Freundschaft zu vertiefen.