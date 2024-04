Dankgottesdienst in Würzburg zum 56. Jahrestag der Gemeinschaft Sant'Egidio mit vielen ärmeren Freunden

Mit einem Dankgottesdienst in Würzburg, Deutschland, beging die Gemeinschaft Sant'Egidio den 56. Jahrestag ihrer Gründung in Rom. Den Vorsitz der Feier übernahm Bischof Michael Gerber aus Fulda, der stellvertretende Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz. Vor vielen Freunden, Vertretern der Ökumene und den ärmeren Freunden der Gemeinschaft betonte der Bischof in seiner Homilie in Bezug auf die Lesung von der Bekehrung des Hauptmanns Cornelius, dass ein zentraler Fortschritt auf dem Weg der christlichen Gemeinschaft die Offenheit für die Begegnung mit dem Fremden gewesen sei. Dies habe die Gemeinschaft Sant'Egidio immer wieder auf ihrem Lebensweg gezeigt. Daraus seinen viele Initiativen für die Armen und für den Frieden hervorgegangen.

Nach dem Gottesdienst begrüßte der Bischof die anwesenden Freunde aus der Mensa, die Menschen mit Behinderung und die älteren Freunde, vor allem Maria, die mit ihren 100 Jahren der älteste Gast bei der schönen Feier war.