Nach dem Appell für die von den Räumungen betroffenen Bewohner von Abidjan in der Elfenbeinküste kommt es zum zahlreichen Hilfsinitiativen, neue Unterkünfte werden gesucht

Die Hilfe für die Bevölkerung, die vor kurzem aus den großen, dem Erdboden gleichgemachten Bidonvilles in Abidjan evakuiert wurde, breitet sich aus. Der Appell der Gemeinschaft Sant'Egidio, die Menschen nicht im Stich zu lassen, die ihre Häuser verloren haben und gezwungen sind, in die Außenbezirke der Stadt zu ziehen, wurde von der katholischen Kirche der Elfenbeinküste aufgegriffen. In den letzten Tagen haben der Vizepräsident der Bischofskonferenz und Leiter der Sozialpastoral, Bischof Bruno Yedo, und der Sekretär der nationalen Caritas die zerstörten Orte besucht und Hilfe in Form von Nahrungsmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern gebracht. Nach einem von der Gemeinschaft initiierten Plan wurden 47 Familien im Bezirk Anyama in Ersatzunterkünften untergebracht.



In den letzten zwei Wochen haben sich auch die Aktionen für eine angemessene Ernährung und medizinische Hilfe vervielfacht. Ein Zeichen der Hoffnung für die Evakuierten: die Freude einer Mutter, die sich unter eine Brücke geflüchtet hatte, über die Geburt ihres kleinen Mädchens dank der dringenden benötigten Hilfe des nächstgelegenen Entbindungsheims. Unter den Familien, die aus den Stadtvierteln Boribana und Cité Marine evakuiert wurden, gibt es viele Kinder, die die Schulen des Friedens von Sant'Egidio besucht haben: Für sie geht trotz der prekären Situation der Dienst der Erziehung und der Friedenskultur weiter, der es der Gemeinschaft im Laufe der Jahre ermöglicht hat, in diesem Gebiet Fuß zu fassen. Dank der Hilfe, die weiterhin von anderen Vereinigungen und lokalen NGOs kommt, wird Sant'Egidio weiterhin die Bevölkerung unterstützen, die von den Vertreibungen betroffen ist, die im Februar begannen und nun fast alle großen und kleinen Bidonvilles einer Stadt mit inzwischen etwa 5 Millionen Einwohnern erreichen.