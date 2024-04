Eine Delegation der Gemeinschaft auf einer Pilgerreise nach Montecassino. Präsident Impagliazzo: "Das Gedenken an den Krieg möge Europa an die Verantwortung erinnern, den Frieden aufzubauen."

Eine große Delegation der Gemeinschaft Sant'Egidio besuchte gestern Montecassino, den Schauplatz einer der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs vor achtzig Jahren, zwischen Januar und Mai 1944.



Während einer Wallfahrt zum polnischen Soldatenfriedhof am Fuße der Abtei von Montecassino, die ebenfalls durch die Schlacht vor 80 Jahren völlig zerstört wurde - ein Zeichen für den zerstörerischen Wahnsinn des Krieges -, sagte der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio Marco Impagliazzo: "Das Nachdenken über die Leiden des Krieges an Orten, die so sehr von ihm gezeichnet sind, ermutigt uns, uns niemals mit der Logik des Konflikts abzufinden. Von diesem Ort des Schmerzes aus hören wir den Schrei nach Frieden, der von vielen Völkern ausgeht, die vom Krieg betroffen sind, von der Ukraine, dem Gazastreifen, dem Sudan und dem Kongo, von Haiti bis Syrien. Wir schließen uns diesem Schrei nach Frieden in allen Ländern an. Möge die Erinnerung daran, was der heilige Benedikt an diesen Orten in einer für Europa dunklen Zeit an Gutem und Friedlichem gesät hat, uns den Anstoß zu einem neuen Engagement für den Frieden und das friedliche Zusammenleben der Völker geben.