Sant'Egidio und die alten Menschen in Malawi: Beim Einsatz der Jugendlichen, um sie zu schützen, wird eine neue Kultur aufgebaut, die ihre Rechte auf Schutz festigt

Der Schutz älterer Menschen ist für Sant'Egidio in Malawi eine Priorität: Seit vielen Jahren engagiert sich die Gemeinschaft für ihren Schutz durch direkte Hilfe und Begleitung sowie durch Kampagnen von kultureller und auch juristischer Bedeutung.

Die alten Menschen, die gebrechlich und immer häufiger allein sind, vor allem in den Dörfern, die sich entvölkern, weil die jungen Leute in den Städten Arbeit suchen, sind Opfer aller möglichen Übergriffe: Es kommt zu Anschuldigungen der Hexerei - die zum Teil ein Aberglaube sind, dass die alten Menschen für traurige Ereignisse verantwortlich sind, aber immer häufiger zum Vorwand werden, um ihnen ihre Häuser wegzunehmen - bis hin zu körperlichen Übergriffen und sogar Morden. Viele, denen auf diese Weise die Wohnung weggenommen wurde, leben auf der Straße und in extremer Armut.

Jugend für eine Kultur des Respekts gegenüber Älteren

Die breit angelegte Bewegung Jugend für den Frieden in Malawi hat eine Mobilisierung eingeleitet, die die direkte Unterstützung und Begleitung der einsamsten und ärmsten älteren Menschen mit der Schaffung eines Netzwerks verbindet, das Einzelpersonen, Vereinigungen und lokale Institutionen zusammenbringt, um den Schutz älterer Menschen zu erhöhen und sicherzustellen. Im Februar hat die "Jugend für den Frieden" in den Schulen der wichtigsten Städte des Landes eine Kampagne gestartet, um die Jüngsten für den Respekt vor den älteren Menschen zu sensibilisieren, deren Motto lautet: "Altern ist keine Hexerei, sondern ein Segen, den es zu schätzen gilt".

Ein Gesetz zu Gunsten der älteren Menschen

Seit zwei Jahren setzt sich Sant'Egidio gemeinsam mit anderen Akteuren für eine Nationale Kommission zum Schutz älterer Menschen ein, die einen speziellen Gesetzentwurf zum Schutz ihrer Rechte vorgelegt hat. Im April 2024 wurde das Gesetz schließlich im Parlament verabschiedet. Das Gesetz sieht wirtschaftliche Subventionen, häusliche Hilfsdienste und einen stärkeren Schutz durch Einrichtungen zum Schutz des Lebens vor. Ein Vertreter von Sant'Egidio ist Mitglied des Lenkungsausschusses, der die Umsetzung des Gesetzes begleiten wird. Es ist ein großer Sieg für den Schutz des Lebens der Schwächsten, der ein Recht bestätigt, das in Malawi zu oft verweigert wird.



Älteren Menschen helfen, ein Zuhause zu haben

Um zu verhindern, dass ältere Menschen obdachlos werden, arbeitet Sant'Egidio in zwei Richtungen. An erster Stelle steht das direkte Engagement der Jugend für den Frieden, um die Häuser älterer Menschen zu restaurieren und manchmal wieder aufzubauen, die durch extreme Wetterereignisse beschädigt oder zerstört wurden - wie im Fall der Häuser, die nach dem Zyklon Freddy im letzten Jahr wieder aufgebaut wurden - oder die durch Armut und Vernachlässigung verfallen sind.

Letzte Woche wurden in Mulanje im Süden des Landes, einem der am stärksten betroffenen Bezirke, zwei neue Häuser für vier ältere Menschen eingeweiht, die auf der Straße gelebt hatten, weil ihre Unterkünfte vom Wirbelsturm weggefegt worden waren. So können nun zwei ältere Frauen und zwei ältere Männer die Regenzeit in soliden Ziegel- und Betonhäusern trocken und mit einem Dach über dem Kopf überstehen.

An den Arbeiten waren Mitglieder der Gemeinde Mulanje beteiligt, die den Arbeitern konkret beim Bau halfen, sowie einige Menschen aus anderen Bezirken, die an der Konzeption und Gestaltung mitwirkten. Diese neuen Häuser kommen zu den bereits bestehenden Häusern in Balaka und Blantyre hinzu.

Die Saint Egidio-Häuser für ältere Menschen sind nicht nur ein Zufluchtsort und eine neue Familie für die Bewohner, sondern auch ein Zeugnis für die lokale Bevölkerung und ein Ort der Versöhnung zwischen den Generationen. Ihre Verwirklichung ist Ausdruck eines entschiedenen Widerstands gegen die "Wegwerfkultur" und fördert eine neue Kultur des Menschen, in der die älteren Menschen voll und ganz am sozialen Gefüge teilhaben und das Recht auf Pflege und Achtung des Lebens genießen.