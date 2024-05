Italien braucht Arbeitskräfte: warum also die Migranten nicht integrieren? Leitartikel von Andrea Riccardi

Es handelt sich nicht nur um eine humanitäre Frage, sondern auch um eine Notwendigkeit unseres Wirtschaftssystems.



Vor siebzig Jahren ordnete Pius XII. an, dass Arbeiterpriester nicht mehr in den Fabriken arbeiten sollten, weil es einen Gegensatz zwischen dem Priestertum und der Situation der Arbeiter gebe. Das war nicht einmal 10 Jahre nach der Erfahrung, die in einem Buch der Patres Godin und Daniel, Frankreich, Land der Mission? (1943) die Entfremdung der Kirche vom Proletariat aufzeigte. Dies war der Ausgangspunkt für die französischen Arbeiterpriester, die das Leben in den Vorstädten und die Arbeit teilten. Keine Arbeiterseelsorger, sondern Arbeiter unter Arbeitern. Der Erzbischof von Paris, Kardinal Suhard, fasste die Mission folgendermaßen zusammen: "Wir müssen unsere Häuser verlassen und in ihre Häuser gehen". Diese Priester kleideten sich nicht mehr als Priester und lebten nicht in Pfarreien, sondern standen im Zentrum eines epochalen Konflikts: zwischen der sozialkommunistischen Bewegung, die die proletarische Sehnsucht nach Emanzipation weitgehend aufgegriffen hatte, und denjenigen, die sich ihr im Klima des Kalten Krieges entgegenstellten. Im Jahr 1949 hatte der Heilige Stuhl die Kommunisten exkommuniziert.



Der französische Schriftsteller Gilbert Cesbron veröffentlichte 1954, im Jahr der Verurteilung der Arbeiterpriester, einen wunderschönen Roman über sie, der ein großer Verlagserfolg wurde: Die Heiligen gehen in die Hölle. Der Protagonist, Pater Peter, beschreibt seine Identifikation mit der Arbeiterwelt in einem Gespräch mit dem Bischof so: "Sehen Sie, Herr Bischof, ich bin ein ganzer Mann geworden...". Diese Themen sind weit entfernt. Die großen und dramatischen Probleme der Arbeitswelt bleiben bestehen, wie auch die jüngste Tragödie im Kraftwerk von Suviana zeigt.



Das demografisch gealterte Italien hat heute einen großen Bedarf an Arbeitskräften, den die Italiener nicht allein decken können. Die Kirche hat angesichts der Einwanderer immer gelehrt, eine menschliche und positive Einstellung zu haben, aber auch in ihrer Ankunft eine Wachstumschance zu sehen. Manche sagen, dass die Kirche die christlichen Länder an die Ausländer "ausverkauft". Bereits 1952 schrieb Pius XII. in "Die Familie im Exil" über Migranten, wobei er auffällige Parallelen zu Papst Franziskus zog.



Ein kürzlich von der Gemeinschaft Sant'Egidio und den Ministerien für auswärtige Angelegenheiten, Inneres und Arbeit unterzeichnetes Abkommen über die Einrichtung von "Arbeitskorridoren" trägt dem Bedarf an in den Herkunftsländern ausgebildeten Arbeitskräften Rechnung, die sicher und legal nach Italien einreisen können. Es folgt dem Modell der "humanitären Korridore" für schutzbedürftige Personen, die über 7.000 Personen nach Europa gebracht haben. Hier werden sie aufgenommen und betreut und sind nun in Arbeit und Gesellschaft integriert. In Italien, das von Unternehmergeist geprägt ist, besteht ein großer Bedarf an Arbeitskräften. Ihre Anwesenheit ist eine unabdingbare Voraussetzung für Wachstum. Diejenigen, die von außerhalb kommen, um hier zu arbeiten, sind keine Bedrohung, sondern eine wertvolle Ressource, insbesondere wenn sie in einem Prozess der Integration, des Sprachunterrichts und der Eingliederung begleitet werden.



Dies ist nicht nur ein humanitärer Diskurs, der auf menschliche Aufnahme abzielt, er stellt auch eine echte Notwendigkeit für das italienische Produktionssystem und die demografische Zukunft dar. Es ist bezeichnend, dass dieses Bedürfnis auch dem Wunsch so vieler Menschen aus dem Süden nach einem besseren Leben entspricht. Denn während man den Migranten und Flüchtlingen eine Zukunft verwehrt, indem man ihnen die Türen verschließt oder sie auf eine schreckliche Reise schickt, wird man sie auch Italien und Europa verwehren, die dazu verdammt sind, ein Ort der Alten mit einer schrumpfenden Wirtschaft zu sein. Und das wird sich sehr bald zeigen.