Belgien nimmt durch die humanitären Korridore vier afghanische Familien auf, die in Pakistan waren

Die Gemeinschaft Sant'Egidio in Belgien hat im Rahmen der humanitären Korridore vier afghanische Familien am Flughafen Zaventem in Brüssel empfangen. Sie sind afghanische Flüchtlinge, die nach der Machtergreifung der Taliban nach Pakistan geflüchtet waren. Aufgrund von Änderungen der pakistanischen Gesetze liefen sie jedoch Gefahr, in das Land zurückgeschickt zu werden, aus dem sie geflohen waren, was ihr Leben ernsthaft gefährdete.

Die vier Familien werden in Aarschot, Antwerpen, Boechout und Turnhout mit Unterstützung von Sant'Egidio und den lokalen Vereinigungen leben, die für mindestens ein Jahr Aufnahme, Unterbringung, Begleitung im Asylverfahren und Unterstützung bei der Integration garantieren.



Damit sind seit 2022 insgesamt 126 Menschen sicher und legal in Belgien angekommen, um ein neues Leben zu beginnen. Sant'Egidio plant, in den kommenden Wochen und Monaten weitere syrische und afghanische Familien aus dem Libanon und Pakistan aufzunehmen.



Gemäß der Ende 2021 zwischen Sant'Egidio und der belgischen Regierung unterzeichneten Vereinbarung können 250 schutzbedürftige Flüchtlinge im Rahmen dieses humanitären Korridors nach Belgien einreisen.



Zuvor wurden bereits 150 Flüchtlinge, die sich in einer prekären Lage befanden, im Rahmen der humanitären Korridore in Belgien aufgenommen und konnten sich dort ein neues Leben aufbauen.