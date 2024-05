Andrea Riccardi zu Besuch bei den Gemeinschaften in Burundi, eine Quelle des Friedens und der Menschlichkeit für die Armen, die Frauen und die Jugendlichen

In den letzten Tagen erhielten die Gemeinschaften von Sant'Egidio in Burundi einen Besuch von Andrea Riccardi, der mit einem viertägigen Treffen in der Hauptstadt Bujumbura begann, an dem 70 Verantwortliche der verschiedenen Gemeinschaften des Landes zum Thema „Gebet, Arme, Frieden: Jünger Jesu nach der Auferstehung“ teilnahmen und 16 Gemeinschaften repräsentierten. Sant'Egidio ist in den wichtigsten Städten des Landes - Bujumbura, Gitega, Kayanza und Ngozi - sowie in mehreren anderen ländlichen Zentren vertreten.



Die Gemeinschaft des Landes ist eine Tochter des Friedens - für den Sant'Egidio so viel gebetet und gearbeitet hat. Heute ist sie eine Antwort auf die Globalisierung der Gleichgültigkeit durch ihren Dienst an den Armen und ihre Fähigkeit, Netzwerke der Solidarität aufzubauen, an denen vor allem Frauen und junge Menschen beteiligt sind.



Der Besuch von Andrea Riccardi bei den älteren Menschen machte deutlich, wie es der Gemeinschaft gelingt, Orte des Schmerzes, wie z.B. Heime, zu humanisieren und für viele ältere Menschen eine „therapeutische“ Präsenz zu sein. Ihre Wunden, die früher mit traditionellen Methoden wie Lehm „geheilt“ wurden, sind heute dank der sorgfältigen Pflege durch die jungen Menschen der Gemeinschaft wirklich verheilt.



Eine Lebensmittelverteilung im Maison de Paix, dem Hauptsitz der Gemeinschaft in Bujumbura, für die Familien der Kinder der Schulen des Friedens war Anlass für eine Versammlung mit vielen Frauen, die bezeugten, dass die Schule des Friedens eine wichtige Unterstützung für sie ist, die sich allein um so viele Kinder kümmern müssen. Insbesondere einige Witwen, die von ihren Familien allein gelassen und verlassen wurden, haben in der Gemeinschaft eine neue Familie gefunden.

Am 1. Mai wurde das Treffen mit einer Versammlung abgeschlossen, an der etwa 350 Personen aus der Gemeinschaft Bujumbura teilnahmen, zu denen sich einige Dutzend Kongolesen aus Uvira gesellten, einer Stadt in Kivu, die nur einige Dutzend Kilometer von der burundischen Hauptstadt entfernt liegt.