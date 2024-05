Die Europäische Union hat Sinn, wenn sie ein Haus des Friedens ist. Leitartikel von Marco Impagliazzo in Avvenire

Die Feierlichkeiten zu Europa am Vorabend der Europawahlen lassen nachdenklich auf den Kontinent blicken, der durch den Krieg in der Ukraine dramatisch heimgesucht wird.



Europa lieben, aber Angst vor Brüssel haben. Von einem Kontinent der sanften Macht träumen, aber nationalistische und auf das Lokale konzentrierte Impulse tolerieren; sich vereint fühlen, aber noch zu unterschiedlich sein; supranationale Regeln anstreben, aber zögern, das gemeinsame Gebäude zu vollenden; den Binnenmarkt schätzen, aber dem Euro misstrauen; vom Ende der Binnengrenzen profitieren, aber ihre Abschaffung fürchten; sich ein Ende der Kriege wünschen, aber auf internationaler Ebene willkürlich agieren... Das europäische Abenteuer ist eine lange Liste von Widersprüchen und Unentschlossenheit. Die Europäer sind unsicher und wissen nicht, was sie mit ihrem Schicksal anfangen sollen. Gefangen, wie Manent schreibt, "zwischen ihren alten Nationen und der neuen Europäischen Union, fragen sie sich ratlos und zerstritten, was für ein gemeinsames Leben sie für sich erhoffen...". Vielleicht waren sie noch nie so unschlüssig wie heute, was sie tun sollen.

Heute stellen sich große Fragen über die Zukunft des Kontinents, allen voran die des Friedens. Es ist bekannt, dass der Aufbau der Gemeinschaft auf der Intuition und dem Engagement der großen europäischen Christen, der Katholiken, beruht. Die Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950, an die wir uns heute erinnern, überwand die Jahre der Kriege und Spaltungen, indem sie eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern vorschlug. Die "Väter" Europas überwanden die tiefen Gräben zwischen den Völkern und glaubten an ein gemeinsames Schicksal. Bei der Verwirklichung dieses Plans ließen sich Adenauer, De Gasperi, Schuman und andere von ihrem Glauben inspirieren. Dieser beleuchtete das europäische Ideal und machte es zu etwas anderem als einer Verhandlung gegensätzlicher Interessen.

Für die Gründer war Europa das Ergebnis eines tiefgreifenden Mentalitätswandels, einer Art Bekehrung. Es handelte sich nicht um einen Kompromiss, sondern um eine völlig neue Methode, die auf eindeutig christlichen Werten beruhte: den Tugenden der Hingabe, des Verständnisses, des Vertrauens und des gemeinsamen Interesses. In politischer Hinsicht orientierten sich diese europäischen Christen am Universalismus der Kirche. In den langen Jahren des europäischen Aufbaus ging dieser ideale Antrieb jedoch zugunsten eines merkantilen Europas verloren, das das Ergebnis von Verhandlungen um widerstreitende Interessen war. Als politisches Projekt par excellence geboren, wurde die Integration mit wirtschaftlichen Instrumenten verfolgt, die sie entleerten und verarmen ließen. Durch den Verlust des ursprünglichen Impulses hat sich Europa immer weiter von seinen Bürgern entfernt, auch wenn das Streben nach einem höheren Interesse weiterhin im Raum steht. Aber Europa hat nur dann einen Sinn, wenn es der Welt ein Modell des Zusammenlebens und des Lebens für andere vorschlägt.

Europa macht Sinn, wenn es ein Haus des Friedens ist. Denn trotz seiner Fehler und Schwächen hat es der Welt noch viel zu geben: seinen Humanismus, seine vernünftige Stärke, seine Dialogfähigkeit, seine Ressourcen, sein Sozialmodell, seine Kultur. Einige Punkte können Europa zu einem Vorbild für andere Kontinente machen. Als Ursprung zweier Weltkriege kann es ein Musterbeispiel für Frieden und universale Solidarität sein. Indem es seine Vielfalt zusammenführt, verwirklicht es die Zivilisation des Zusammenlebens, die der Welt fehlt - eine Antwort auf die homogenisierende Globalisierung und die falsche Doktrin vom Zusammenprall der Zivilisationen und Religionen. Sein Sozialmodell ist eine Alternative zu einer unmenschlichen Wirtschaft, die nur auf räuberischem Eigennutz beruht.

Europa kann einem Afrika, das nach aufrichtigen Partnern sucht, Antworten geben. Die Zivilisation der Koexistenz ist die europäische Antwort auf Terrorismus, Fanatismus und Fundamentalismus. Die Europäer müssen den bescheidenen und bewussten Stolz einer Schicksalsgemeinschaft wiederentdecken, die Koexistenz, die die Zivilisation der Zukunft ist, und das Engagement für den Frieden auf dem Kontinent und in der Welt.

Die Technik reicht nicht mehr aus, denn die Welt hat sich verändert und jeder will mitreden. Das lässt sich nicht verhindern. Es ist daher notwendig, Europa in etwas Verständliches zu übersetzen und eine unzugängliche "eurokratische" Sprache zu überwinden. Sein Aufbau und seine Integration unterliegen heute der täglichen Kontrolle der Bürger und Wähler, wer auch immer sie sein mögen. Vielleicht gab es eine Zeit, in der sich die "Väter" in Europa nicht alle gleich fühlten, denn die Geschichte war ihr Komplize. Aber heute, ohne Angst und ohne Vergleich, haben alle Kinder das Bewusstsein, gleich zu sein: Es ist an der Zeit, dies zu akzeptieren.

[ Marco Impagliazzo ]