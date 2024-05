Ukraine - Charkiw: die Hoffnung hält auch während der Bombardierung stand. Die Schule des Friedens im Luftschutzkeller

Seit Ende Januar gibt es in einem Luftschutzkeller in Charkiw die Sant'Egidio-Schule des Friedens



In der ukrainischen Großstadt, die jetzt an der Frontlinie liegt, hat ein junges Mädchen, Yulia, gerade 16 Jahre alt, diesen Raum eingerichtet. Niemand wäre auf die Idee gekommen, Kindern zu helfen, zu lernen und gemeinsam aufzuwachsen. Als sie nach einigen Monaten in Iwano-Frankiwsk im Westen des Landes - dem am weitesten von der Front entfernten Gebiet - in ihre Heimatstadt Charkiw zurückkehrte, wo sie die Gemeinschaft kennengelernt hatte, kam ihr der Gedanke, dass etwas für die Kleinen getan werden müsse.

Die Schule des Friedens ist eine Oase in der Hölle: Natürlich muss sie unterirdisch sein, es gibt keine Fenster, keinen Hof zum Spielen, aber eine Gruppe von etwa 20 Zweit- und Drittklässlern, die wegen des Krieges bisher nur online gelernt haben, hat endlich die Chance zu erfahren, was es heißt, zur Schule zu gehen. Einige von ihnen haben Charkiw während des Krieges nie verlassen, andere sind nach der Evakuierung zurückgekehrt.



Einige Wochen lang, als die Bombardierung zunahm, war der Bunker von Bürgern besetzt, die Schutz suchten. Die Kinder schrieben sofort an Yulia: Sie brauchten diesen Raum, um Kind zu sein, um zu leben, gemeinsam Zeit zu verbringen und das Böse zu vergessen, das seit mehr als zwei Jahren ununterbrochen über ihren Köpfen schwebt. Dann wurde die Schule des Friedens endlich wieder aufgenommen. Aber die Wunden in den Seelen sind spürbar: Sie sind in den Zeichnungen im Keller zu sehen, die fast alle Spuren des Krieges, der Raketen und der zerstörten Häuser zeigen.



Unterdessen gehen die Bombardierungen in der Stadt weiter. Kürzlich, in einem der seltenen Momente, in denen die Kinder im Freien spielen dürfen, gab es nicht weit von ihnen eine Explosion. Die Jugendlichen, die auf sie aufpassten, mussten sie sofort in den Keller zurückbringen, ganz ruhig und ohne Panik.

In Charkiw, das seit einiger Zeit belagert wird, fällt der Strom drei bis fünf Stunden pro Tag aus. Es herrscht ein ernstes Gefühl der Unsicherheit und Ungewissheit, das in der Luft hängt. Aber das Bedürfnis nach einer Zukunft bleibt trotz allem bestehen. Man kann es in den Augen der Jugendlichen von Sant'Egidio sehen, die zusammen mit Yulia dieses Abenteuer unter den Bomben begonnen haben, und in der Entschlossenheit der Kinder, die nicht aufhören, zu lernen und sich auf das Leben vorzubereiten, von dem sie alle hoffen, dass es in Frieden verläuft.



Sant'Egidio hat seit dem Beginn des Krieges nie aufgehört, humanitäre Hilfe in die Ukraine zu bringen. Mit dem Fortbestehen des Konflikts steigt der Bedarf und sinkt die Hilfe. Um unser Engagement für die Opfer des Krieges zu unterstützen: Hier können sie helfen!