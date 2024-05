Retten wir das Leben der Kinder im Krieg

Der vom Papst eingeführte Tag der Kinder



Papst Franziskus hat die Idee eines Weltkindertages ins Leben gerufen, der am 25. und 26. Mai in Rom stattfinden soll. Eines der zentralen Themen dieses bevorstehenden Tages mit einer weltweiten Beteiligung der Kinder ist der Frieden. Die Kinder fordern Frieden und sind besorgt über eine Welt im Krieg und entsetzt über die Folgen der Kriege.

Dostojewski schrieb: "Kein Fortschritt, keine Revolution, kein Krieg wird jemals auch nur die Träne eines kleinen Kindes wert sein. Sie wird immer schwerer wiegen. Diese eine kleine Träne. ..". Unsere Welt ist voll von Kindertränen: das ist eine Anklage gegen die Ungerechtigkeit des Krieges in der Ukraine, im Gazastreifen und in all den anderen Ländern: Jemen, Afghanistan, Syrien, Irak, Sudan, Mosambik, Kongo oder die Kriege geringer Intensität in Lateinamerika und Asien. Kinder sind in allen Kriegen zur Zielscheibe geworden. Nach Ansicht der Vereinten Nationen handelt es sich um eine "globale moralische Krise", und das Töten so vieler Kinder sollte nicht als "neue Normalität" akzeptiert werden.

Der UN-Sicherheitsrat hat sechs schwere Verstöße gegen Kinder in Kriegszeiten festgestellt: Tötung und Verstümmelung von Kindern; Rekrutierung oder Einsatz von Kindern in Streitkräften und/oder bewaffneten Gruppen; Angriffe auf Schulen oder Krankenhäuser; Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt; Entführung; Verweigerung des Zugangs für humanitäre Hilfe. Heute sind mehr als dreißig Millionen Kinder durch Konflikte vertrieben worden. Viele von ihnen werden versklavt, verschleppt, missbraucht und ausgebeutet. Viele andere leben in Ungewissheit ohne legalen Status, ohne Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung.

Das Leid und der Tod der Kleinen schockieren und stellen jede Gesellschaft in Frage. Der Krieg ist der tödlichste Henker, wie wir in der Ukraine, im Gazastreifen oder in den am 7. Oktober angegriffenen israelischen Kibbuzim mit den Gräueltaten an Unschuldigen sehen. In einigen Fällen, wie in Afrika, sehen wir, wie Kinder unter Drogeneinfluss zum Kämpfen gezwungen werden. Selbst in Ländern, in denen kein Krieg herrscht, wird die weit verbreitete und kriminelle Gewalt tödlich.

Der Wert des Friedens lässt sich am besten mit den Worten von Kindern oder von älteren Menschen verstehen, die sich noch an den Krieg als Kinder erinnern. Der Blick durch die Augen derjenigen, die den Krieg als Kinder erleben oder erlebt haben, ist der beste Weg, den Wert des Lebens zu verstehen. Eine plötzliche Erkenntnis springt ins Auge: Schon in sehr jungem Alter erkennen die Kinder und verstehen die Ereignisse. Für sie ist der Unterschied zwischen Gut und Böse, zwischen Frieden und Krieg, zwischen Gewalt und Freundlichkeit bereits klar. Der Kameruner Achille Mbembe hat Recht, wenn er schreibt: "Im Krieg kämpfen nicht mehr die, die Waffen haben, gegeneinander, sondern diejenigen, die Waffen haben, gegen die, die keine haben". Kinder sind die "Waffenlosen" schlechthin.

Viele Kriege haben gerade die Wehrlosesten im Visier: Sie setzen damit die Zukunft eines Staates, einer Volksgruppe, einer Welt aufs Spiel. Jeder Krieg ist ein Krieg um die Zukunft, aber der Krieg, der Kinder trifft, ist an sich die kurzsichtige und selbstzerstörerische Entscheidung, die Zukunft auszulöschen, sie zu verzerren, sie für alle dunkler und dramatischer zu machen.

Gewöhnen wir uns an das Leid der Kinder? Traurigerweise scheint es so zu sein. Aber dadurch gewöhnen wir uns an die fehlende Zukunft, an eine entleerte Fixierung auf die Gegenwart, an das Kreisen um die eigene Person, an das Fehlen von Visionen. Eine Welt, die den Krieg wählt, blickt nur zurück und will sich nicht erneuern. Vielleicht sind deshalb Worte und Initiativen für den Frieden rar gesät. Diese idealen, verbindenden Worte und Gesten, die ganze Generationen genährt und erzogen haben: wie können wir sie wiederfinden? Das Leid der Kinder ist ein unerträglicher Felsbrocken: ihr Blick und ihre Schreie können uns aus der grauen Erstarrung der erwachsenen, zu sehr mit sich selbst beschäftigten Menschen aufrütteln. Das Wort "Frieden" ist kein naiver Fehler, sondern der Traum der Kinder, die uns um das Neue und die Zukunft bitten, von der sie befürchten, dass sie ihnen verwehrt wird. Eine Neuheit und eine Zukunft, die alle rettet.

[Marco Impagliazzo]