Tumaini, das ist "Hoffnung" auf Swahili, das ist der Titel - und das Programm der weiteren Verhandlungsrunde für den Frieden im Südsudan

Am 9. Mai fand in Nairobi die Eröffnung des neuen Verhandlungskurses für den Südsudan mit dem Titel Tumaini, "Hoffnung" auf Swahili, statt.

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs waren anwesend, darunter der Präsident der Republik Kenia, des Südsudan, der Zentralafrikanischen Republik, Malawi, Namibia, Sambia, der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union und zahlreiche Vertreter der internationalen Gemeinschaft. Auch Vertreter der südsudanesischen Rebellengruppen waren anwesend.



Sant'Egidio, Ko-Vermittler bei dem Prozess, eröffnete die Zeremonie mit einer Rede des Generalsekretärs Paolo Impagliazzo, der daran erinnerte, dass "Frieden immer möglich ist: in Mosambik und in vielen anderen Ländern war das möglich. Wir müssen ihn aufbauen, ausgehend von der alten Weisheit der Kirche: 'Suchen, was vereint, und beseite lassen, was trennnt'. Dies ist kein naives Konzept, sondern der Geist, mit dem wir Spaltungen überwinden und eine Zukunft des Friedens für die kommenden Generationen aufbauen können.



Es gab viele Worte der Anerkennung für die Arbeit der Gemeinschaft. Der kenianische Präsident William Ruto selbst dankte Sant'Egidio dafür, dass es in diesen schwierigen Jahren die Hoffnung auf Frieden aufrechterhält.

Sant'Egidio erneuert die eigene Bereitschaft für ein Engagement, um gemeinsam mit der kenianischen Regierung einen endgültigen und gerechten Frieden für den Südsudan zu erreichen.