NO MORE WALLS - Fest der Kinder der Schulen des Friedens von Sant'Egidio in Berlin: Mauern überwinden und Frieden aufbauen

Zum ersten Weltkindertag, der in Rom mit Papst Franziskus stattfand, organisierten die Schulen für den Frieden im Herzen von Berlin-Neukölln das Straßenfest No More Walls statt, um ein Berlin ohne Mauern aufzubauen und das friedliche Zusammenleben in dieser Stadt der vielen Kulturen zu fördern. Den mehr als tausend Besuchern des Festes bot sich ein buntes Pogramm, das geprägt war von einer Atmosphäre der Freundschaft und des Zusammenlebens in kultureller Vielfalt. In diesen Tagen wird in Berlin zudem der 75. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes gefeiert, das am 23. Mai 1949 verabschiedet wurde, und daran erinnert, dass alle einen Beitrag leisten können, eine menschliche Gesellschaft zu gestalten. Dazu wollen die Kinder der Schulen des Friedens beitragen.

Bereits am frühen Nachmittag füllten sich die Straßen mit fröhlichen Gesichtern und lebhaften Klängen. Auftritte der Kinder, der Sant´Egidio Band, einer Tanzgruppe der Freien Universität und anderer Künstler sorgten für eine fröhliche Stimmung. An zahlreichen Ständen gab es eine bunte Auswahl an Spielen und kulinarischen Köstlichkeiten.

Besonders bewegend waren die Worte der Kinder der Schule des Friedens: Ali, 10 Jahre alt, äußerte sich eindrucksvoll zu den Werten der Demokratie: „In ein Land ohne Demokratie - da würde ich nicht hingehen, nicht mal im Urlaub.“ Jana und Bianca, 12 und 13 Jahre alt, berichteten von ihrer Freundschaft untereinander, bei der ihre unterschiedliche Religion keine Rolle spielt: „Jeder hat seine eigene Art, wie er Religion lebt. Und das ist gut. Es geht um den Frieden. Und die Religion darf nie Grund für Vorurteile, Streit oder Gewalt sein.“ Raqqaja, 9 Jahre alt, erzählte von den Aktionen der Kinder der Schule des Friedens, Spenden für die Kinder in Malawi zu sammeln.

Den krönenden Abschluss des Festes bildete die Verabschiedung des No More Walls Teams in zwölf verschiedenen Sprachen. Man konnte die multikulturelle Verbundenheit und die Offenheit sehen, die das Fest und die Gemeinschaft Sant´Egidio in Neukölln auszeichnen. No more walls!