Eine Delegation buddhistischer Mönche aus Thailand zu Besuch bei Sant'Egidio im Zeichen des Friedens

Eine große Delegation buddhistischer Mönche aus Thailand, angeführt vom Ehrwürdigen Somdet Phra Mahatirachan, dem Vorsitzenden des Obersten Rates des thailändischen Buddhismus, und in Begleitung einiger katholischer Priester und des Sekretärs der thailändischen Bischofskonferenz, Mons. Vira Arpondrattana, besuchte am 28. Mai die Gemeinschaft Sant'Egidio. Er wurde von Mons. Marco Gnavi empfangen, zusammen mit einer Delegation der Gemeinschaft und Vertretern des Päpstlichen Dikasteriums für den interreligiösen Dialog.



Während des Treffens, das den gemeinsamen Einsatz für den Frieden zum Thema hatte, wurde daran erinnert, wie wichtig es ist, den Geist des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den Gläubigen der verschiedenen Religionen zu bewahren und zu pflegen, wie dies bereits bei der Begegnung der Delegation mit Papst Franziskus in den letzten Tagen deutlich wurde. Im Namen dieser Zusammenarbeit bat die buddhistische Delegation auch darum, eine Gruppe von Flüchtlingen zu treffen, die mit den humanitären Korridoren in Italien angekommen waren, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen.



Nach dem Austausch von Botschaften und der Meditation der buddhistischen Mönche im Konferenzsaal der Gemeinschaft Sant'Egidio nahm die thailändische Delegation am Abendgebet der Gemeinschaft in der Basilika Santa Maria in Trastevere teil.