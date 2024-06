Todesstrafe, dieser Kampf muss noch zum Sieg geführt werden. Leitartikel von Marco Impagliazzo

Über eintausend Hinrichungen

Die neuesten Daten zur Todesstrafe, die von Arnnesty International veröffentlicht wurden, sind noch eine Momentaufnahme der Dramen, die unsere Welt durchziehen und über die seit einiger Zeit immer weniger gesprochen wird, auch aufgrund des Auftretens noch größerer Tragödien wie der andauernden Kriege.

Stattdessen müssen wir uns über den Anstieg der Zahl der im Jahr 2023 hingerichteten Menschen Sorgen machen: 1.153, d. h. 31 % mehr als im Vorjahr. Dies ist die höchste Zahl seit 2015, als 1.634 Hinrichtungen erreicht wurden; es ist das erste Mal seit 2016, dass die Gesamtzahl wieder über 1.000 liegt. Ein noch deutlicherer Anstieg, wenn man bedenkt, dass in nur 16 Ländern Hinrichtungen stattfanden, die niedrigste jemals verzeichnete Zahl.

Zu diesen Ländern gehören vor allem der Iran und Saudi-Arabien, auf die zusammen 89 Prozent der Hinrichtungen entfallen, während die Zahlen für Staaten wie Volksrepublik China, Vietnam und Nordkorea unbekannt sind. Gleichzeitig hat eine große Zahl von Ländern im Jahr 2023 entscheidende Schritte zur Abschaffung der Todesstrafe unternommen, was einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen diese Strafe darstellt, die zu Recht als grausam und unmenschlich bezeichnet werden kann und darüber hinaus keine abschreckende Wirkung hat.

Dies bedeutet, dass die Bewegung zur Abschaffung der Todesstrafe trotz der Zunahme der Hinrichtungen in den letzten Jahrzehnten beträchtliche Fortschritte gemacht hat. Es genügt zu sagen, dass 1976 nur 16 Staaten die Todesstrafe abgeschafft hatten, während heute 144 Staaten sie weder per Gesetz noch in der Praxis anwenden. Bezeichnenderweise war Europa der erste Kontinent ohne die Todesstrafe. Es ist gut, sich dies am Vorabend der Europawahlen in Erinnerung zu rufen. Aber auch, dass Afrika sich diesem Ziel allmählich nähert, wenn auch unter tausend Schwierigkeiten, auch dank der wertvollen Arbeit der Weltkoalition gegen die Todesstrafe und der Gemeinschaft Sant'Egidio, die für dieses Ziel gekämpft haben und weiterhin kämpfen.

Es ist kein Zufall, dass in der von Amnesty veröffentlichten Statistik für 2023 nach Europa (null Hinrichtungen) und Amerika (nur mit den USA, die allerdings ein Staatenbund sind) Afrika die wenigsten Länder mit hingerichteten Menschen (in Ägypten und Somalia) gegenüber den 12 in Asien (zwischen dem Nahen und Fernen Osten) zu verzeichnen hat. Während die Zahl der Hinrichtungen in den Vereinigten Staaten um 33 Prozent gestiegen ist (von 18 auf 24), gibt es in Weißrussland, Japan, Myanmar und dem Südsudan keine Hinrichtungen mehr, alles Länder, die im Jahr 2022 noch in dieser traurigen Statistik enthalten waren.

Eine weitere alarmierende Zahl sind die 2.428 neuen Todesurteile im Jahr 2023, die im Vergleich zu 2022 um 20 Prozent angestiegen sind, und es ist bezeichnend, dass sie in Ländern vollzogen wurden, die von Gewalt und starker innerer Instabilität geplagt sind, wie Irak, Libanon, Nigeria und Somalia. Die Kultur des Todes droht sich auszuweiten: Terrorismus, Kriege, die kein Ende zu haben scheinen, globale kriminelle Netzwerke, Drogenhandel. Dies sind Ereignisse und Phänomene, die zu inoffiziellen (außergerichtlichen), aber allgemein akzeptierten Todesurteilen führen.

Mittlerweile sind die Staaten nicht mehr die einzigen Akteure mit einem Gewaltmonopol, und die Gewalt nimmt aus ethnischen, wirtschaftlichen oder interessenbedingten Motiven exponentiell zu. Die Opfer sind vor allem die schwächsten Teile der Bevölkerung. Die Todesstrafe stellt die Synthese der Entmenschlichung dar: Sie ist eine unumkehrbare Strafe, sie wird von den staatlichen Behörden verhängt, die das Leben verteidigen sollen, sie ähnelt der Rache, sie beruht auf der Gegenseitigkeit mit dem Bösen, und sie sendet der Gesellschaft eine starke Botschaft der Legitimität der Vergeltung.

Demnächst wird in der Generalversammlung der Vereinten Nationen erneut für ein weltweites Moratorium gestimmt, das vor Jahren von Italien angeregt wurde. Dies wird ein wichtiger Schritt sein, denn es geht nicht nur darum, einen Grundsatz zu bekräftigen: Seitdem dieser ethische und politische Standard in der UNO festgelegt wurde, wird jede Hinrichtung als schwerer empfunden, was dem Gefühl eines großen Teils der Welt widerspricht. Es muss mit Nachdruck bekräftigt werden, dass es keine Gerechtigkeit ohne Leben gibt und dass es selbst bei den größten Verbrechen nicht akzeptabel ist, dass der Staat den Tod des Täters anordnet.

Es ist kein Hirngespinst, die Todesstrafe - hoffentlich möglichst bald - weltweit abzuschaffen. So wie in der Vergangenheit die Sklaverei abgeschafft wurde.

(ISPI-Foto)