Anteilnahme der Gemeinschaft Sant'Egidio anlässlich des Todes von Prof. Dr. Jürgen Moltmann, einem der bedeutendsten evangelischen Theologen unserer Zeit

Die Gemeinschaft Sant'Egidio bekundet ihr Beileid und ihre Anteilnahme am Tod von Prof. Dr. Jügen Moltmann, einem der renommiertesten evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Mit seiner „Theologie der Hoffnung“ und seiner Ehrfurcht vor der Schöpfung prägte er weltweit und in ökumenischer Weite Generationen von Theologen und Laien, gab Hoffnung auf Veränderung und auf eine menschlichere Welt. Einer seiner letzten öffentlichen Sätze lautete: „Die große Hoffnung sagt: Eine andere, eine gerechtete Welt ist möglich. Gib dich nicht auf, setz‘ dich ein“.

Die besondere Verbindung der Gemeinschaft Sant’Egidio mit Prof. Moltmann wird deutlich im Vorwort, das er zur deutschen Ausgabe des Buches „Jesus als Freund“ schrieb, einem 2004 erschienenen Band von Katechesen der Gemeinschaft mit den „FREUNDEN“, Menschen mit Behinderung. Dort schreibt er: „Sant’Egidio ist eine Gemeinschaft in der Freundschaft Jesu… Eine Gemeinschaft, die in der Freundschaft Jesu lebt, ist eine Gemeinschaft von „behinderten und „nichtbehinderten“ Menschen, besser: eine Gemeinschaft von, auf verschiedene Weise „behinderten“ und begabten Menschen. Dieses Buch „Jesus als Freund“ ist eine wunderbare Einladung, die Fülle des Lebens in seiner Gemeinschaft zu finden.“



Vorwort zum Buch Jesus als Freund über die Spiritualität im Dienst der Gemeinschaft Sant'Egidio mit behinderten Menschen