Christen, die getötet werden, weil sich ihren Glauben nicht verleugnen. Leitartikel von Andrea Riccardi

In vielen Teilen der Welt sterben weiterhin Christen. Sie werden in Situationen von unglaublichem Chaos getötet, wie in Haiti. Hier können bewaffnete Banden und kriminelle Gruppen in ihren jeweiligen Einflussgebieten willkürlich alles tun: „Es ist ein Kampf aller gegen alle“, so die Laienmissionarin Maddalena Boschetti. In der Hauptstadt Port-au-Prince wurden kürzlich zwei amerikanische evangelikale Missionare Anfang zwanzig und die Leiterin eines Waisenhauses ermordet.

Vor zwei Jahren wurde Luisa Dell'Orto, eine kleine Schwester des Evangeliums ermordet, die im Land geblieben war, um Zeugnis für ein Volk zu geben, das der Gewalt ausgeliefert ist. Christen werden getötet, weil sie in den Augen derer, die Gewalt und Raub zur Realität ihres Lebens gemacht haben, eine menschliche, vom Evangelium inspirierte Alternative darstellen.



Aber die Gefallenen sind nicht nur Missionare, sondern auch einfache Christen, wie die in Kivu, einer unruhigen Region des Kongo, Getöteten. Vierzehn Christen, viele von ihnen sehr jung, wurden von den so genannten Alliierten Demokratischen Kräften (Afd) ermordet, einer bewaffneten Gruppe, die mit dem Islamischen Staat verbunden ist.

Ein von der dschihadistischen Gruppe veröffentlichtes Video zeigt, wie den Opfern angeboten wird, zum Islam zu konvertieren, um ihr Leben zu retten. Sie lehnten dies entschieden ab. Die islamistische Gruppe betreibt illegalen Handel mit Gold, Kakao und Edelhölzern in einer Region, die ein Tagebaugebiet ist. Die Aufforderung an Christen, sich zu bekehren, findet sich häufig in der Art und Weise, wie dschihadistische Gruppen in Afrika operieren, und gibt den terroristischen Aktivitäten ideologischen Rückhalt und Zusammenhalt.



Vor zwei Jahren tötete die dschihadistische Bewegung im Norden Mosambiks eine 83-jährige Nonne, Maria De Coppi, bei einem Anschlag auf eine Missionsstation. Diese Bewegung, die auch dem Islamischen Staat nahesteht, erklärte, die Nonne habe sich „übermäßig für die Verbreitung des Christentums eingesetzt“. Die Nonne wollte Mosambik nicht verlassen. 59 Jahre lang hatte sie dort gearbeitet trotz ihres Alters und der Gefahr terroristischer Übergriffe, die den Norden des Landes seit langem plagen. Sie hatte sich nun mit dem Leben der Mosambikaner identifiziert, in deren Reihen sie starb. Dies sind die Märtyrer unserer Zeit. Trotz ihres Alters, ihrer Zerbrechlichkeit, ihrer Wehrlosigkeit sind sie inmitten eines Volkes in Not geblieben.

Oder, wie die Gefallenen in Kivu, sind sie dem Glauben bis zum Ende treu geblieben. Die Kirche dieser globalen Zeit ist von Verfolgung betroffen, wie in den ersten Jahrhunderten und vielleicht noch mehr. Daran hat Papst Franziskus wiederholt erinnert.



Aber die Zeugnisse des Martyriums dürfen nicht verloren gehen. Franziskus hat für das Jubiläum 2025 eine Kommission für die „neuen Märtyrer“ eingesetzt, um die Geschichten derjenigen zu sammeln, die im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts für den Glauben und die Liebe ihr Leben verloren haben. Er schrieb: „Die Märtyrer in der Kirche sind Zeugen der Hoffnung, die aus dem Glauben an Christus erwächst und zu wahrer Nächstenliebe anspornt“.



Im Laufe des Heiligen Jahres wird eine Gedenkfeier für die neuen Märtyrer stattfinden. Denn das Leben und Sterben dieser christlichen Männer und Frauen spricht zu uns allen. Sie zeigen einen Weg auf, der darin besteht, nicht für sich selbst zu leben, sondern für seine Brüder und Schwestern und für den Herrn.

Pater André Jarlan, ein französischer Missionar in Chile, der 1984 getötet wurde, sagte: „Diejenigen, die das Leben stäken, sind diejenigen, die ihr Leben hingeben, und nicht diejenigen, die es wegnehmen“.

Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana vom 9.6.2024