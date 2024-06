Dank des italienischen Kontingents im Libanon an die Gemeinschaft für die Medikamentenhilfe und andere Hilfsgüter für die libanesische Bevölkerung, die unter der Wirtschaftskrise und dem Krieg leidet

In den letzten Monaten hat die Gemeinschaft Sant'Egidio humanitäre Hilfe in den Libanon geschickt, um über das italienische Kontingent und die Blauhelme die libanesische Bevölkerung zu unterstützen, die so viel Leid erfahren hat.



Im Anschluss an diese Solidaritätsinitiative hat General Enrico Fontana ein Dankesschreiben an Präsident Marco Impagliazzo geschickt. Das gesendete Material, schreibt der General, "das von unseren Blauhelmen im westlichen Sektor der UNIFIL verteilt wurde, lindert das Leid derjenigen, die in einer langen Zeit, die von einer zerrütteten Wirtschaftskrise, den Folgen der jüngsten Pandemie und nun von einem seit mehr als sieben Monaten andauernden Konflikt an der Demarkationslinie zwischen dem Südlibanon und Israel (Blaue Linie) geprägt war, gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen und weiter nördlich Zuflucht zu suchen. Andere sind aus Mangel an Mitteln gezwungen, in Gebieten zu bleiben, die den täglichen Zusammenstößen ausgesetzt sind".



Es ist ein "Zeichen der Nähe und der Solidarität mit dem libanesischen Volk in Schwierigkeiten, ohne Unterschied und durch einen immer integrativen Ansatz, der den besten Teil von uns Italienern hervorhebt, als Träger positiver Werte wie Aufmerksamkeit und Fürsorge für andere, besonders die Schwächsten".



Das Schreiben schließt mit der Bitte, "all den wunderbaren Menschen, die zu solchen Initiativen beitragen, unsere Grüße und unseren Dank zu übermitteln. Ich erneuere meine aufrichtige Bewunderung dafür, dass sie in entscheidender Weise zur Erfüllung einer der wichtigsten Aufgaben beigetragen haben, die das Mandat der Vereinten Nationen vorsieht, nämlich der Unterstützung der Bevölkerung".



