Ökumenisches Gedenken zum Weltflüchtlingstag "Sterben auf dem Weg der Hoffnung"

Erinnerung an all jene, die auf den Wegen der Flucht im Meer oder an anderen Orten ihr Leben verloren haben

Innsbruck - Spitalkirche

Donnerstag, 20. Juni 2024 um 18.00 Uhr