Interview in "La stampa" mit Marco Impagliazzo, dem Präsidenten von Sant'Egidio: "Legale Zugangswege werden benötigt. Italien sollte zu einem sicheren europäischen Hafen werden, die Zentren in Albanien sind keine Lösung"

Kriege sind auf dem Vormarsch, es macht keinen Sinn, Mauern zu errichten. Die EU sollte unser Land jedoch nicht allein lassen

Nur durch die Erweiterung der legalen Zugangswege können wir weitere Tragödien verhindern, meint Marco Impagliazzo, Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, angesichts eines weiteren Massakers im Mittelmeer.

Wenn sich die Daten der letzten beiden Schiffsunglücke bestätigen, würde die Zahl der Toten und Vermissten im zentralen Mittelmeer im Jahr 2024 auf durchschnittlich fast 5 Tote und Vermisste pro Tag ansteigen. Was ist Ihre Reaktion auf diese Zahlen?

"Traurig und traurig über die vermissten Menschen. Wütend, weil wir nicht begreifen, dass das erste Problem, das wir in Bezug auf die Migranten angehen müssen, die Rettung von Menschenleben ist. Man muss anerkennen, dass Italien eine enorme Leistung erbringt. Es steht bei der Rettung von Menschenleben zunehmend allein da, aber es ist erfolgreich, dank der Arbeit des Hafenamtes und der anderen maritimen Kräfte, die die Rettung von 86 % der Schiffbrüchigen auf See sicherstellen. Bei den verbleibenden 14 % greifen die NGOs ein, eine marginale, aber notwendige Rolle".

Auch bei den letzten beiden Schiffbrüchen waren zwei NGOs, nämlich Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée, als erste vor Ort, und dennoch wurde eine heftige Kampagne gegen sie geführt.

"Ich stimme nicht mit denjenigen überein, die behaupten, dass sie eine Ermutigung zur Flucht darstellen. Ohne sie würde es noch mehr Tote auf See geben. Wir fordern, dass Italien ein europäischer sicherer Hafen wird. Es ist wichtig, dass die Europäische Union mit einem angemessenen wirtschaftlichen Engagement einspringt, um Erstaufnahmezentren einzurichten, die über eine Kapazität verfügen, die den Bedürfnissen der Migranten gerecht wird".

Nach Angaben des Innenministeriums sind die Ankünfte rückläufig. Können wir diese Zahl als positiv betrachten?

Die Ankünfte sind aufgrund der Abkommen mit der Türkei, Libyen und Tunesien rückläufig. Wir intervenieren durch eine Externalisierung des Problems - eine europäische, nicht nur italienische Überlegung - die den Bedürfnissen der Migranten nach einer Zukunft nicht gerecht wird. In dieser historischen Periode sind wir Zeugen einer Zunahme von Kriegen, die Papst Franziskus als den "Weltkrieg in Bruchstücken" bezeichnete. Es gibt weitere Länder, die in Konflikte verwickelt sind, vom Sudan bis Syrien, Gaza, wir haben den Libanon, der explodiert: das sind Situationen, vor denen es schädlich ist, Mauern zu errichten. Aber das ist noch nicht alles. Dann ist da noch die Frage unserer Volkswirtschaften. Wie der Gouverneur der italienischen Zentralbank, Fabio Panetta, erklärte, brauchen wir dringend Unterstützung von außen".

Auch die italienische Regierung hat sich auf diese Linie geeinigt. Giorgia Meloni hat ihre Migrationspolitik auf die Abkommen mit Tunesien und den Bau eines Zentrums in Albanien gestützt und in der Zwischenzeit die Aktivitäten der NGOs gebremst. Was sagen Sie dazu?

Das ist nicht der richtige Weg, um mit diesem Problem umzugehen".

Wie sieht der Weg aus?

"Wir brauchen legale Wege was nicht bedeutet, dass wir die Türen für alle öffnen, sondern dass wir mit den Ländern, aus denen die Migranten kommen, direkte Vereinbarungen treffen, neue Lösungen vor Ort anbieten und die legalen Auswanderungskanäle ein wenig erweitern. Nur wenn wir die legalen Wege erweitern, können wir weitere Tragödien verhindern".

Das Migrantenproblem sollte auf europäischer Ebene angegangen werden. Wir bräuchten ein neues Mare Nostrum, sagen viele, und eine gemeinsame Aufnahmepolitik. Scheint dies mit dem neu gewählten Parlament ein realisierbares Ziel zu sein?

Wir müssen aus dem ständigen Wahlkampfklima herauskommen, mit dem die Migrationsfrage behandelt wird. Wir brauchen strukturelle Lösungen und sollten uns daran erinnern, warum wir eine Union sind. Die Solidarität sollte sich nicht nur auf uns Europäer beziehen, sondern auch auf andere Völker ausgedehnt werden".

[Flavia Amabile]