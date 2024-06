München: Dankliturgie zum 56. Jahrestag mit Bischof Ambrogio Spreafico

Am 21. Juni fand in München der Dankgottesdienst zum 56. Jahrestag der Gemeinschaft Sant'Egidio mit Bischof Ambrogio statt, der seit den 70er Jahren angefangen in München die deutschen Gemeinschaften begleitet und unterstützt. Es war ein Anlass, um für die Früchte dieser Freundschaft zu danken und um neu auf Gottes Wort zu hören und die Sendung für die Weitergabe des Evangeliums und die Freundschaft zu den Armen zu erneuern. In seiner Homilie erinnerte Bischof Ambrogio an den Segen dieser Freundschaftsgeschichte, die gerade in diesen schwierigen Krisenzeiten benötigt wird. Daher ermutigte er die Freunde, diesen Samen großzügig weiterzugeben und die Armen zu begleiten. Viele der ärmeren Freunde aus der Mensa waren anwesend, in der wöchentlich mehrere Hundert Personen eine warme Mahlzeit erhalten. Sie sind Teil dieser großen Familie wie auch die ukrainischen Freunde, die in diesen Jahren aufgenommen wurden und zum Fest gekommen waren. Am Ende dankte Ursula Kalb, die Verantwortliche der Gemeinschaft in München, den Freunden aus Kirche und Politik für ihre Unterstützung und Begleitung, ohne die der Einsatz von Sant'Egidio so nicht möglich wäre.

Die Homilie von Bischof Ambrogio Spreafico