Sant'Egidio in Malawi: ein Weg des Friedens in einem sich wandelnden Land. Treffen der Gemeinschaften und der Jugend für den Frieden beim Besuch von Marco Impagliazzo

Malawi ist eines der kleinsten, aber auch eines der am dichtesten bevölkerten Länder Afrikas. Es ist ein Land von jungen Menschen: 80 % der 20 Millionen Einwohner sind unter 35 Jahre alt. Gerade die jüngere Generation erlebt derzeit jedoch einen tiefgreifenden Wandel. Malawi ist erst seit Mitte der 1990er Jahre demokratisch und blieb lange Zeit am Rande der Globalisierung und der Moderne. In den letzten Jahren hat sich allerdings eine Entwicklung vollzogen, die sowohl Chancen als auch Ungleichheiten mit sich bringt. Ein Beispiel: Während es zu Beginn des Jahrtausends nur fünf staatliche Universitäten gab, gibt es heute in Malawi Dutzende von privaten Universitäten und Ausbildungszentren, die das Bild eines lebendigen Landes vermitteln, das Ausdruck einer vielfältigen Welt junger Menschen ist, die nach Perspektiven und einer besseren Zukunft suchen.

Gleichzeitig - und aus denselben Gründen - hat Malawi in den letzten Jahren ein wachsendes Auswanderungsphänomen erlebt in einem Land, in dem die Chancen für junge Menschen immer noch gering sind.

In den vergangenen Tagen trafen sich Vertreter der Gemeinschaft Sant'Egidio aus den verschiedenen Bezirken Malawis in Blantyre mit Marco Impagliazzo. Der Präsident der Gemeinschaft ermutigte sie, sich den Herausforderungen des Landes zu stellen und zum Aufbau einer friedlichen Gesellschaft beizutragen, die gegenüber den Ärmsten aufgeschlossen ist.

Dann versammelte sich eine große Gruppe von etwa tausend jungen Menschen, die malawische Jugend für den Frieden, denen der Präsident einen präzisen Auftrag erteilte: in ihren Schulen, Universitäten und überall dort, wo sie sich aufhalten, im Sinne des umfassenderen Engagements von Sant'Egidio zu Baumeistern des Friedens zu werden. Drei Worte leiteten die Überlegungen: "Freundschaft, Wort, Arme". Viele Jugendliche griffen sie in ihren Ansprachen auf und betonten die Dringlichkeit, in der Welt der neuen Generationen ein Umfeld zu schaffen, in dem das Wort des Evangeliums zur Grundlage der Freundschaft mit allen wird, angefangen bei den Kindern der Friedensschulen und den älteren Menschen, die oft immer mehr allein gelassen werden.

Am 30. Juni versammelte sich schließlich die gesamte Gemeinschaft von Blantyre, der zweitgrößten Stadt des Landes. Sant'Egidio in Malawi feiert nächstes Jahr sein 25-jähriges Bestehen. In der Versammlung wurde darüber diskutiert, wie dieses Jubiläum zu einer Gelegenheit für ein erneutes Engagement für die Armen und die Kleinen werden könnte. Die Feier der eucharistischen Liturgie, die das Haus der Freundschaft in Blantyre mit Gesängen erfüllte, bildete den Abschluss der drei Tage der Begegnung und des Nachdenkens.