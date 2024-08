Gebetswache für den Frieden: Gedenken an den Atombombeneinsatz von Hiroshima und Nagasaki vom 6. bis 9. August in New York

Am 6. August 1945, ein Montag, während es in New York noch Sonntagabend war, warf die US-Luftwaffe die zum ersten Mal eine Atombombe auf die Bevölkerung von Hiroshima ab. Drei Tage später, am Donnerstagmorgen, dem 9. August 1945 , warf die US-Luftwaffe die zweite, wesentlich stärkere Atombombe auf die Bevölkerung von Nagasaki ab. Am Sonntag, dem 2. September 1945, kapitulierte der Kaiser von Japan bedingungslos. Die Atombombenabwürfe auf die Städte Hiroshima und Nagasaki bleiben die einzigen beiden Fälle eines absichtlichen Einsatzes von Atomwaffen im Krieg.

Zwischen Montagabend, dem 6. August, und Mittwochabend, dem 9. August (in Europa von 1:00 Uhr am 6. August bis 4:00 Uhr am 9. August) , findet in New York in der Church of the Sacred Heart of Jesus and Mary (325 E 33rd St, NY 10016) eine Gebetswachel statt , bei der alle, Freunde, Gruppen, Gemeinschaften und Familien, für den Frieden und ein Ende der zahlreichen Konflikte in der Welt beten können. Die Vigil ist eines der vielen Ergebnisse des Gebets für den Frieden, das von Papst Johannes Paul II. 1986 in Assisi initiiert wurde und seitdem jedes Jahr von der Gemeinschaft Sant'Egidio fortgesetzt wird (nächstes Ereignis im September in Paris).

Es wird möglich sein, an der Gebetsvigil virtuell über Streaming (hier) aus der ganzen Welt teilzunehmen.

Sie können sich beteiligen, indem Sie Ihre Gebete per E-Mail an [email protected] schicken. Alle Gebete werden während der Mahnwache verlesen.

Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen (NVV) drückt die Verpflichtung der Menschheit zur nuklearen Abrüstung durch kontinuierliche Konsultationen aus, um Mittel und Wege zu finden, die nukleare Abrüstung voranzutreiben und dadurch zu erreichen. Der NVV wurde 1970 internationales Recht und wurde von 190 Regierungen ratifiziert.

Die katholische Kirche hat die Abschaffung von Atomwaffen immer unterstützt. Um dieses Ziel zu erreichen, sind intensivere Bemühungen und Arbeiten erforderlich, insbesondere da die Produktion und der Einsatz von "konventionellen" Waffen dramatisch zunehmen. Alle Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten, "modernisieren" ihr Atomwaffenarsenal, um es viel effektiver zu machen, und "modernisieren" gleichzeitig die Mittel, um diese Waffen zu zielen und einzusetzen. Der New START-Vertrag, der jüngste Atomwaffenvertrag zwischen den USA und Russland, der 2011 in Kraft trat, läuft im Februar 2026 aus. Die Mahnwache wird von der Gemeinschaft Sant'Egidio mit Hilfe von Pfarreien, Freiwilligen und Organisationen, darunter das Catholic Peacebuilding Network, organisiert.

NÜTZLICHES MATERIAL

Das Gemälde wurde 2022 in der Kunstwerkstatt von Sant'Egidio erstellt. Es stellt Hiroshima nach dem Abwurf der Atombome am 6. August 1945 dar.

Weitere Informationen: