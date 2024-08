Fest mit den Kindern der Schule des Friedens in einer extremen Hitzeperiode in Pakistan

In einem von extremen klimatischen Phänomenen geprägten Sommer in Pakistan - die Hitze erreichte Spitzenwerte von 49 Grad, während plötzliche sintflutartige Regenfälle ganze Stadtteile von Lahore und anderen Städten des Punjab überschwemmten - haben die Schulen des Friedens der Gemeinschaft Sant'Egidio ihre Aktivitäten nicht eingestellt und Kurzurlaube organisiert, um den Kindern in den christlichen Vierteln nahe zu sein, in denen der Platzmangel und die schwierigen hygienischen Bedingungen die Lebensbedingungen noch verschlimmern.



In Faisalabad fand ein zweitägiges Sommerlager für etwa 40 Kinder außerhalb der Stadt statt. Für viele von ihnen war es das erste Mal, dass sie die Armenviertel von Warispura und Medina Town verließen. Alles - die Spiele, die Partys und das hervorragende Essen mit den Jugendlichen der Gemeinde - sorgte für ständiges Erstaunen, das sich in ihren Gesichtern und Zeichnungen widerspiegelte. Auch in Islamabad und Lahore endeten die Tage in den Wasserparks, die bei der extremen Hitze Erfrischung bieten, mit "Mango-Partys", dem traditionellen pakistanischen Fest zu Ehren der Nationalfrucht in dieser Jahreszeit.