Sommer der Solidarität in Würzburg: Zeugnisfest der Sprachschule und Fest in der Mensa #santegidiosummer

Am 28. Juli fand in Würzburg die Verleihung der Zeugnisse in der Sprachschule statt, die im vergangenen Schuljahr von sehr vielen Schülern aus über 40 Ländern besucht wurde. Nach dem Prüfungen in den letzten Wochen wurde bei bestem Sommerwetter gefeiert. Die besondere Sprachschule von Sant'Egidio ist offen für alle, von Alphabetisierungskursen bis zum hohen Sprachniveau, von Geflüchteten in schwierigen Situationen bis zu Doktoranten oder Orbensmitgliedern. Zahlreiche neue Freunde haben sich in diesem Jahr als Lehrer engagiert und blickten gemeinsam mit den Schülern auf ein erfolgreiches Jahr zurück, das sich auch in den Zeugnissen und vor allem in strahlenden Gesichtern widerspiegelt. Denn im Mittelpunkt der Sprachschule steht wie bei allen Diensten von Sant'Egidio die persönliche Freundschaft. Im Verlauf des Jahren konnten vielen Schülern auch in persönlichen Anliegen geholfen werden und viele Schüler haben sich ihrerseits bei anderen Diensten der Gemeinschaft, wie der Mensa oder in Altenheimen mit engagiert. Der Schlüssel für die Integration ist die Sprache und vor allem die Sprache der Freundschaft, die Grenzen und Trennungen überwindet. So leistet die Sprachschule seit 35 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Integration in die deutsche Gesellschaft, wie Claudia Kaufhold betonte, und an die Etappen erinnerte, seit 1989 nach dem Mauerfall dieser Weg begonnen wurde. Bei dem frohen Fest wurde auch von den vielfältigen Initiativen von Sant'Egidio für Flüchtlinge und für den Frieden erinnert, z.B. an die humanitären Korridore, die afghanische Flüchtlinge nach Italien gebracht haben, an das Gedenken mit der jüdischen Gemeinde zur Erinnerung an die Deportation Würzburger Juden und andere mehr. Zum Abschluss gab es noch eine kleine Überraschung anlässlich des Welttages der Großeltern, alle Omas und Opas bekamen eine Rose zu diesem besonderen Fest, das den Wert des älteren Lebens in Erinnerung ruft.

Auch die Mensa hat ein Sommerfest mit vielen neuen Freuden gefeiert, die in diesem Jahr regelmäßig diesen wichtigen Dienst in Anspruch nehmen. Sie wird von Jugendlichen organisiert und ist in den vergangenen Monaten gewachsen und hat ihre Türen weiter geöffnet, damit die Freundschaft des Evangeliums möglichst viele erreichen kann.