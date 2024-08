In Zypern hat auch in diesem Jahr das Zelt der Freundschaft von Sant'Egidio geöffnet: Essen, Unterricht und Solidarität mit Geflüchteten und Asylbewerbern

Der Sommer der Solidarität der Gemeinschaft Sant'Egidio mit Asylbewerbern und Flüchtlingen begann vor wenigen Tagen auf der Insel Zypern. Es ist das dritte Jahr, dass während des Sommers fünf Wochen lang Delegationen der Gemeinschaft aus ganz Europa auf der Mittelmeerinsel zusammenkommen, um Migranten zu treffen, die Beziehungen zu ihnen zu stärken, Essen, Unterricht, Solidarität und Freundschaft zu bringen.

Am 25. Juli wurde das Zelt der Freundschaft im Flüchtlingslager Pournara eröffnet, das für die Erstaufnahme und Registrierung von Migranten genutzt wird. Es ist ein mit Spannung erwarteter Moment, an dem die Bewohner des Lagers gutes Essen zu sich nehmen, an Englischkursen teilnehmen und die Kleinen auf dem Spielplatz spielen können, während die älteren Kinder an den Aktivitäten der Schule des Friedens teilnehmen. Wenn dann gegen Abend die drückende Hitze nachlässt und eine kühlende Brise vom Meer aufsteigt, endet der Tag mit Gesang und Tanz.

Bei den Migranten handelt es sich hauptsächlich um Familien und Einzelpersonen aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Iran, Kurdistan und einige aus dem Kongo. Seit einigen Wochen sind auch sudanesische Jugendliche dabei, ehemalige Universitätsstudenten aus Khartum, die aus der Hauptstadt geflohen sind, da sie durch den Krieg unbewohnbar geworden ist. Auch deshalb verzeichnen die Englischkurse in diesem Jahr eine sehr hohe Zahl von Anmeldungen.

Wie alle EU-Länder hat auch Zypern in letzter Zeit eine sehr restriktive Politik verfolgt, die die Zahl der Anerkennungen auf ein Minimum reduziert hat. Auch wenn die Zahl der Asylbewerber in Pournara stark zurückgegangen ist - von rund 1.000 im letzten Jahr auf nur noch 200 - gibt es noch andere Lager, wie das in Kofinou, in dem knapp 600 Menschen und 160 Kinder leben. Dort werden regelmäßig Lebensmittelpakete verteilt, und es wurde eine Schule des Friedens für Kinder eingerichtet, die unter der Woche stattfindet. In Zypern gibt es auch zahlreiche unbegleitete Minderjährige, die in den über die Insel verstreuten Unterkünften untergebracht sind. Auch für sie werden Aktivitäten, Ausflüge, Begegnungen und Unterhaltung geplant.

Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit, einige Migranten zu besuchen, die in der so genannten „Pufferzone“ gestrandet sind. Dies ist die Pufferzone, die den nördlichen Teil der Insel, das „türkische“ Zypern, von der Republik Zypern, dem europäischen Teil, trennt. Es handelt sich um eine Art Niemandsland, das von den UN-Blauhelmen kontrolliert wird. Für diejenigen, die dort hängen bleiben, weil sie es nicht geschafft haben, die Grenze zu überqueren, bietet sich ein düsteres Szenario: eine sonnenüberflutete, ehemals sumpfige Ebene, die von Insekten und Ungeziefer befallen ist, ohne jegliche Ressourcen. Zur Zeit leben dort etwa fünfzig Flüchtlinge, Familien mit vielen Kindern, alleinstehende afghanische oder afrikanische Frauen und einige Behinderte. Die Gemeinschaft versucht, ihre Not zu lindern, indem sie ihnen das Nötigste bringt, angefangen mit Feldbetten, damit sie nicht mehr auf dem Boden schlafen müssen.