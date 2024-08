Ein Appell der Gemeinschaft Sant'Egidio in der Elfenbeinküste angesichts der besorgniserregenden Zunahme von Suiziden im Land: "JA zum Leben: eine Zukunft für alle, die sie verloren haben"

In der Elfenbeinküste, dem wachstumsstärksten und stabilsten Land Westafrikas, ist die Zahl der Suizide in den letzten Monaten dramatisch gestiegen. Auf dem afrikanischen Kontinent steht die Elfenbeinküste auf der Liste der Länder mit der weltweit die höchste Selbstmordrate (11 Personen pro 100.000 Einwohner, nach Angaben der WHO) an dritter Stelle.

Dies ist ein Zeichen für die weit verbreitete Verzweiflung, die sich durch die gesamte Gesellschaft zieht und alle Altersgruppen, insbesondere aber die Jugend betrifft. Aber auch Menschen in öffentlichen Ämtern und Vertreter von Institutionen sind davon betroffen.

Diese "Epidemie", wie sie definiert wurde, zeigt ein tiefes Bedürfnis nach Hoffnung, auf das die Gemeinschaft Sant''Egidio eine Antwort geben möchte, indem sie alle zu einer neuen Haltung der Aufmerksamkeit und der Fürsorge für die Mitmenschen aufruft: "Mit Bitterkeit stellen wir fest, dass immer mehr Menschen, darunter auch Jugendliche, ihre Unzufriedenheit mit ihrem aktuellen Leben zum Ausdruck bringen, was in einigen Fällen zu extremen Handlungen wie Suizid führt", heißt es in einem von der Gemeinschaft veröffentlichten Appell. Dies ist auch die Folge der Einsamkeit, einer Krankheit, an der zu viele Menschen leiden. Angesichts des zunehmenden Phänomens in der Elfenbeinküste, das nach einigen Statistiken die dritthöchste Suizidrate in Afrika aufweist, können wir nicht gleichgültig bleiben. Wir müssen denjenigen, die sie verloren haben, die Zukunft zurückgeben.

Sant'Egidio appellierte daher an die ivorische Gesellschaft - an die Gläubigen aller Religionen, an die Institutionen, die Medien und an alle - den schwächsten und bedürftigsten Menschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Gleichzeitig schlägt die Gemeinschaft eine konkrete Alternative vor: Aufmerksamkeit und solidarisches Engagement für andere, von den Straßenkindern bis zu den alten Menschen und den vielen Minderjährigen in den großen Vorstädten, ein Engagement, das Sant'Egidio seit Jahren in diesem Land ausübt. Eine Einladung und ein Engagement der Gemeinschaft, das sich vor allem an junge Menschen richtet, von denen viele ebenfalls von der Auswanderung bedroht sind, um gemeinsam ihre Zukunft aufzubauen.