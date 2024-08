Der Präsident von Malawi, Lazarus Chakwera, zu Besuch bei Sant'Egidio. Treffen mit Marco Impagliazzo und einer Delegation der Gemeinschaft

Der Präsident von Malawi, Lazarus Chakwera, der sich in diesen Tagen zu einem offiziellen Besuch in Rom aufhält, hat Sant'Egidio besucht, wo er mit Marco Impagliazzo und einer Delegation zusammentraf. Im Gespräch ging es um einige Themen, für die sich die Gemeinschaft Sant'Egidio in Malawi engagiert. Sant'Egidio ist seit vielen Jahren in Malawi präsent, mit einer breiten Präsenz von Gemeinschaften in den Städten und Dörfern und mit zwei großen Kooperationsprogrammen: Dream, zur Prävention und Behandlung von HIV und verschiedenen nicht übertragbaren Krankheiten, und Bravo, für die Registrierung beim Einwohnermeldeamt.

Während des Treffens betonte Marco Impagliazzo die Notwendigkeit, den Gesetzgebungsprozess zur Abschaffung der Todesstrafe im Land - die 2021 für verfassungswidrig erklärt wurde - zu beschleunigen, und beglückwünschte Präsident Chakwera zur Umwandlung der Urteile aller in der Todeszelle Inhaftierten.



Impagliazzo hob auch die Bedeutung des kürzlich verabschiedeten Gesetzes zum Schutz der Rechte älterer Menschen hervor, das Sant'Egidio gemeinsam mit anderen Akteuren erarbeitet hat.



Präsident Chakwera erklärte, Malawi sei "ein Land, das reich an gottgegebenen Gütern ist", aber durch menschlichen Geiz und den Klimawandel verarmt. Er bedankte sich für den großen Einsatz von Sant'Egidio im Land und bezeichnete die Gemeinschaft als ein Beispiel der Barmherzigkeit. "Sant'Egidio", sagte er, "macht einen Unterschied für so viele Malawier: Die Welt braucht euch und Malawi ganz besonders".



Nach einem Gebet für den Frieden in der Kirche Sant'Egidio verabredete sich Präsident Chakwera mit Marco Impagliazzo für die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen von Sant'Egidio in Malawi im nächsten Jahr und sagte: "Gesegnet sind die Friedensstifter, und das seid ihr".