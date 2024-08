A Global Friendship for a future of peace: vom 27. bis 29. August in Berlin treffen sich 1000 Jugendliche aus Europa im Zeichen der Solidarität und des Friedens

Vom 27. bis 29. August findet in Berlin das internationale Treffen der „Jugend für den Frieden“ mit Teilnehmern aus 13 europäischen Ländern statt, darunter hundert Jugendliche aus der Ukraine. Am Mittwoch, 28. August, Versammlung mit Marco Impagliazzo

„Eine globale Freundschaft für eine Zukunft des Friedens“. Mit diesem Traum treffen sich tausend Jugendliche in Berlin vom 27. bis 29. August. Es sind Schüler und Studenten aus 13 europäischen Ländern von der Bewegung Jugend für den Frieden, die mit der Gemeinschaft Sant'Egidio verbunden ist, sich Tag für Tag in den Stadtrandvierteln für Kinder aus schwierigen Verhältnissen, für Obdachlose und ältere Menschen einsetzt und in den Sommermonaten Solidaritätsurlaube mit Flüchtlingen in Lagern in Griechenland und Zypern organisiert. Ein großes europäisches Ereignis für den Frieden, das gerade in dieser Zeit wichtig ist, die von schrecklichen Kriegen wie in Gaza und in der Ukraine geprägt ist. Auch aus der Ukraine werden einhundert Jugendliche erwartet, wo Sant'Egidio die Bevölkerung weiterhin mit der Verteilung von Lebensmitteln und der Lieferung von medizinischen Gütern unterstützt und Bildungszentren für Kinder und Jugendliche eröffnet hat, auch dank der Unterstützung vieler Binnenflüchtlinge, die sich den humanitären Initiativen der Gemeinschaft angeschlossen haben. Diese ukrainischen Jugendlichen kommen aus Kiew, Lemberg, Iwano-Frankiwsk und Charkiw in die deutschen Hauptstadt. Gemeinsam ihren Altersgenossen aus anderen europäischen Ländern werden sie die Hoffnungen ihrer Generation zum Ausdruck bringen und über verschiedene Themen - Ökologie, Migration, Armut - diskutieren, um eine Kultur des Friedens und der Solidarität in einer Stadt zu verbreiten, in der vor 35 Jahren eine Mauer fiel. Dieses historische Ereignis ist ein Beispiel für die Kraft der Demokratie, des Dialogs und der Suche nach friedlichen Wegen der Veränderung, aber auch ein großes Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.



Am Mittwoch, den 28. August, werden die Jugendlichen am Vormittag an einer Versammlung mit Marco Impagliazzo, dem Vorsitzenden der Gemeinschaft Sant'Egidio, teilnehmen und sich am Nachmittag in der Nähe des Brandenburger Tors zu einer Gedenkstunde am Mahnmal für die Sinti und Roma, die Opfer des Nationalsozialismus wurden, versammeln, um ihr Engagement gegen jede Form von Gewalt und Rassismus zu bekräftigen.

Das PROGRAMM