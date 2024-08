Sommer der Solidarität mit der Schule des Friedens in Mönchengladbach: Freizeit und Freundschaft für eine Kultur des Zusammenlebens #santegidiosummer

Auch in diesem Jahr verbrachten die Kinder der Schulen des Friedens aus Mönchengladbach unvergessliche Tage in einem Sommerlager in der schönen Natur der Eifel!. Zusammen mit ihren jugendlichen Freunden genossen sie das intensive Zusammensein mit Ausflügen in den Wald, zur Burg und zum naheliegenden Fluss, um in der Hitze des Sommers etwas abzukühlen.

Das Motto der gemeinsamen Tage war in diesem Jahr "Die Gefühle". Die Kinder haben sich mit ihren älteren Freunden damit auseinandergesetzt, um sich besser wahrzunehmen und Worte für ihre Empfindungen zu finden. Die Gefühle sind nämlich auch eine Hilfe, den anderen besser zu verstehen. Wichtig war dabei die Frage der Freundschaft, die wir alle als ein großes Geschenk erkannt haben. Die Schule des Friedens ist nämich für Kleine und Große ein besonderer Ort, um in Frieden und Freundschaft zusammenzuleben und diese einzuüben. Ein Freund, der immer treu ist und auch vor Problemen keine Angst hat, ist für alle eine unerlässliche Hilfe, um das Leben mit all seinen Problemen zu meistern. Mit dieser Freude fand zum Abschluss eine großartige Talentshow statt, wo jeder tolle Aufführungen vorstellte. Denn in der Freundschaft kann man gut zusammenleben und jeder kann vielfältige Kräfte und Energien entwickeln, die alle froh machen.