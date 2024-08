NEIN zum Krieg der Kirchen. Leitartikel von Andrea Riccardi im Corriere della Sera

Angespannte Beziehungen zwischen Ukrainern und Russen auch im Bereich der Religion nach dem Gesetz vom 20. August. Der Papst: Freiheit des Gebets

Die Kiewer Maßnahme sieht vor, „Organisationen mit Verbindungen zu feindlichen Ländern“ zu verbieten, es sollte kein weiterer Konflikt geführt werden

Ist der Religionskrieg nach Osteuropa zurückgekehrt? Hier werden Nation und Religion oft gleichgesetzt. So wird die Religion „nationalisiert“. Das geschah 1946: Die griechisch-katholischen Ukrainer, die mit Rom uniert sind, wurden von den Sowjets gezwungen, zur russisch-orthodoxen Kirche „zurückzukehren“. Bischöfe, Priester, Mönche, Gläubige landeten im Gulag und einige starben, weil sie sich nicht fügten. Eine große Kirche, die im byzantinischen Ritus (wie die Orthodoxen) feiert und in der Westukraine eine Mehrheit hat, schien zerstört. Ihre Eingliederung in die russische Kirche trug zur weiteren Sowjetisierung bei. Die Verbindung mit Rom musste im Rahmen des Kalten Krieges abgebrochen werden. Ein KGB-Beamter sagte zu einem alten ukrainischen katholischen Bischof: „Ich weiß, dass Sie Ihren Aberglauben im Geheimen fortführen, aber wagen Sie es niemals, Beziehungen zu Rom zu unterhalten!“ Im Jahr 1990 tauchte die griechisch-katholische Kirche trotz vieler Verfolgungen aus ihrem Versteck auf und ist heute sehr lebendig.

Das religiöse und nationale Problem ist in der Ukraine wieder aufgeflammt, was durch die russische Aggression noch verschärft wird. Seit einiger Zeit sehen sich mehrere orthodoxe Kirchen nicht mehr als Teil des Moskauer Patriarchats, das die Ukrainer seit 1686 durch ein Zugeständnis des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel regiert. Im Jahr 2019 erkannte der Ökumenische Patriarch Bartholomäus im Einklang mit der nationalen Unabhängigkeit die Autokephalie der ukrainischen Kirche an. Es war der Kampf des damaligen Präsidenten Poroschenko, der den Tomos der Autokephalie feierlich von Bartholomäus entgegennahm. Eine Kirche „ohne Putin und ohne Kyrill“ - so präsentierte sich diese Kirche, der auch Orthodoxe aus dem Moskauer Patriarchat angehören, ohne jedoch die vorherrschende Konfession zu werden.

Die mit Moskau vereinigten Orthodoxen scheinen in der Ukraine immer noch in der Mehrheit zu sein. Sie nennen sich jetzt Ukrainische Orthodoxe Kirche: Sie beanspruchen Autonomie bei der Leitung und der Wahl der Bischöfe, behalten aber eine geistliche Verbindung zu Moskau. Nach Ansicht von Präsident Selensky ist dies ein Mangel an „geistiger Unabhängigkeit“. Seiner Meinung nach benutzt Russland die Kirche, um die Freiheit anderer Völker zu unterdrücken. Die Kirche wird der Kollaboration bezichtigt. Etwa 70 nicht-autokephale orthodoxe Geistliche wurden wegen anti-ukrainischer Aktivitäten verurteilt. Dies führte dazu, dass das Parlament am 20. August ein Gesetz verabschiedete, das Organisationen mit Verbindungen zu feindlichen Ländern illegal macht.

Aber wie ist es möglich, eine Kirche mit mehr als 9.000 Gemeinden zu verbieten? Wo hört die Religionsfreiheit auf? Diese Maßnahme erinnert in gewisser Weise an den sowjetischen Stil, nach dem der Staat über die Kirchen herrschte. Der Rat der Kirchen in der Ukraine, in dem autokephale Orthodoxe, Griechisch-Katholiken und andere vertreten sind, billigte das Gesetz. Auch der griechisch-katholische Primas hielt es für angemessen, da er in der nicht-autokephalen ukrainischen Kirche ein Überbleibsel der Idee der „russischen Welt“ sieht, die dem Moskauer Patriarchen Kyrill am Herzen liegt. Letzterer, der auch für die ukrainischen Orthodoxen ein Bezugspunkt ist, hat sich voll und ganz mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine identifiziert, für dessen Sieg in den Kirchen der Föderation Gebete obligatorisch sind. Man kann daher die schwierige Lage der ukrainischen Orthodoxen verstehen, die ihre geistlichen Bindungen zu Moskau nicht abbrechen wollen, während sie die Russen vor Ort bekämpfen.

Das Gesetz vom 20. August schafft jedoch einen Riss im Land. Dies scheint nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Religionsfreiheit, sondern auch des nationalen Zusammenhalts unangemessen zu sein, gerade in Zeiten des Krieges.

Papst Franziskus sagte ausdrücklich: „Ich habe Angst um die Freiheit der Betenden, denn wer wirklich betet, betet immer für alle“. Dann erinnerte er daran: „Wenn jemand seinem Volk Böses antut, wird er dafür einstehen müssen...“. Die katholische Kirche weiß, was Verfolgung bedeutet: Bevor der Papst über die Ukraine sprach, erinnerte er an Nicaragua, wo der Katholizismus von der sandinistischen Regierung angegriffen wird. Franziskus schloss: „Keine christliche Kirche darf direkt oder indirekt abgeschafft werden: Die Kirchen dürfen nicht angetastet werden.

Zu dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine darf nicht noch ein weiterer Krieg hinzukommen, nämlich der Religionskrieg.

[ Andrea Riccardi]