Sant'Egidio begeht in El Salvador das Gedenken an den Hl. Oscar Romero. Gebet in der Kathedrale, um an seine Friedensbotschaft zu erinnern, die etwas für die Gegenwart und die Zukunft zu sagen hat

Die Gemeinschaft Sant'Egidio von El Salvador hat am Sonntag, 25. August, in der Krypta der Kathedrale von San Salvador gemeinsam mit dem Rektor der Universität José Simeon Cañas UCA, Gemeindegruppen und Freunden den Gedenktag des Heiligen Óscar Arnulfo Romero gefeiert.

Bei diesem Treffen versammelten sich Jugendliche, ältere Menschen, Erwachsene und Kinder im Zeichen der Figur des salvadorianischen Märtyrers, um die Notwendigkeit zu bekräftigen, gemeinsam am Aufbau einer menschlicheren und gerechteren Welt zu arbeiten, gerade auch in einer Zeit, in der sich der Individualismus immer weiter ausbreitet.

Inspiriert durch die Worte und das Leben von Erzbischof Romero bekräftigt die Gemeinschaft ihre Verpflichtung, sich für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen, geleitet von der Überzeugung, dass die Kraft dazu aus dem Wort Gottes stammt. Die Gedenkfeier machte deutlich, dass die Erinnerung an den Hl. Óscar Arnulfo Romero in den Herzen der Menschen lebendig bleibt und dass seine Botschaft von Liebe, Gerechtigkeit und Frieden weiterhin ein Licht für eine friedliche Zukunft in El Salvador ist.