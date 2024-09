Mit dem Gebetsgedenken "Sterben auf dem Weg der Hoffnung" endete der Sommer von Sant'Egidio in den Flüchtlingslagern auf Zypern

„Sterben auf dem Weg der Hoffnung": Der Sant'Egidio-Sommer, der Mitte Juli in den Flüchtlingslagern auf der Insel Zypern begann, endete Ende August im Lager Pournara mit einem Gebet für die Menschen, die auf der Reise nach Europa ihr Leben verloren haben.

In Anwesenheit aller Bewohner des Lagers (ca. 260) und weiterer etwa hundert in Nikosia lebender Asylbewerber, die an Sprachkursen und anderen Aktivitäten der Gemeinschaft teilnahmen, haben sich Männer und Frauen verschiedener Glaubensrichtungen zu diesem Gedenken versammelt und dafür gegbetet, dass das Leben jedes Migranten geschützet und bewahrt wird.

Dieser Abschluss ist auch ein Beitrag, um die Bedeutung dieses Sommers der Solidarität zu verstehen, der nicht nur eine Ansammlung von Aktivitäten sein will, sondern eine untrennbare Verbindung mit denjenigen ans Licht bringt, die auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Gewalt eine Zukunft und Stabilität in Europa suchen, die allzu oft lange auf sich warten lässt.

Aus diesem Grund verbrachten 150 Personen aus Gemeinschaften verschiedener europäischer Länder (Italien, Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden) ihren Urlaub auf Zypern und bereiteten jeden Tag ein warmes Abendessen für Hunderte von Menschen im Freundschaftszelt. Sie unterrichteten Englisch und Italienisch für diejenigen, die hoffen, das Ziel ihrer Reise in Europa zu finden, lehrten die Jüngsten den Frieden in der "Schule des Friedens", besuchten - zum ersten Mal - das Gefängnis, in dem einige Migranten oft nur wegen administrativer Unregelmäßigkeiten inhaftiert sind, und feierten mit ihnen - und viele andere Momente, die neben der materiellen Hilfe das Gefühl vermittelten, in einer Atmosphäre der Geschwisterlichkeit ohne irgendwelche Grenzen willkommen zu sein.