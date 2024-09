Libyen: 20 Flüchtlinge sind am Flughafen in Rom angekommen

Zwanzig Flüchtlinge, von denen die meisten aus Internierungslagern in Libyen evakuiert wurden, wo sie schweren Misshandlungen ausgesetzt waren und so lange Zeit verbringen mussten, dass einige der Kinder, die mit ihren Familien aufgenommen werden, in dem nordafrikanischen Land geboren wurden, kamen am Montag, den 2. September am römischen Flughafen Fiumicino an.



Die aus Togo, der Zentralafrikanischen Republik, dem Tschad, der Demokratischen Republik Kongo, Nigeria, Kamerun und Myanmar stammenden Flüchtlinge werden in verschiedenen italienischen Regionen untergebracht und nach dem bewährten Modell der humanitären Korridore aufgenommen und sofort bei der Integration begleitet: die Minderjährigen durch den Schulbesuch, die Erwachsenen durch das Erlernen der italienischen Sprache und den Eintritt in die Arbeitswelt. Zwei Familien werden von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom und in Kalabrien, in Riace, aufgenommen (insgesamt 9 Personen). Eine weitere Familie mit 7 Personen wird von Arci aufgenommen, während 4 weitere Familien von SAI, dem nationalen Aufnahmesystem, aufgenommen werden.



Ihre Ankunft in Italien wird durch das Protokoll ermöglicht, das im vergangenen Dezember vom Innenministerium, dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, dem UNHCR - dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen -, Arci, der Gemeinschaft Sant'Egidio, der Union Evangelischer Kirchen und dem NIHMP unterzeichnet wurde und das die Evakuierung von 1.500 Flüchtlingen, die internationalen Schutzes bedürfen, von Libyen nach Italien innerhalb von drei Jahren ermöglicht.