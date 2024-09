Es ist noch Zeit für Wege des Friedens. Leitartikel von Marco Impagliazzo in Avvenire

Manchmal hat man den Eindruck, dass die große Geschichte eine Abfolge von Konflikten ist. Bei einigen Anlässen ist die Erinnerung verblasst, bei anderen wie dem Zweiten Weltkrieg ist sie noch sehr lebendig. Schrecklicher als jeder andere, mit mehr als sechzig Millionen Toten und dem Einsatz von Atombomben auf japanische Städte hat dieser Konflikt die jüngste Vergangenheit geprägt und eine kollektive Abscheu gegenüber der Idee einer globalen bewaffneten Konfrontation hervorgerufen, die in Italien in Artikel 11 der Verfassung - „Italien lehnt den Krieg ab...“ - und in der Gründung der UNO ihren Niederschlag gefunden hat, aber auch im Prozess der europäischen Integration, sowie in der Schaffung einer mehr oder weniger friedlichen Koexistenz zwischen verschiedenen Mächten und ideologischen und wirtschaftlichen Systemen.

Der 1. September 1939, das Datum des Kriegsbeginns, steht dafür als paradigmatischer Moment und zeigt, was passieren kann, wenn die zerbrechliche Grenze zwischen einer schwierigen Koexistenz und der Entfesselung des Chaos überschritten wird, wenn die Verweigerung von Kompromissen, das tragische Spiel des Alles oder Nichts, die Oberhand gewinnt.

Doch jemand hatte die zukünftigen Konfliktparteien damals gewarnt. Pius XII. hatte in seiner Radiobotschaft vom 24. August 1939 an „die Männer der Politik und der Waffen, die Schriftsteller, die Redner im Radio und auf der Bühne und alle anderen, die Autorität über das Denken und Handeln ihrer Brüder und Verantwortung für ihr Schicksal haben“, daran erinnert, dass „mit dem Frieden nichts verloren ist. Mit dem Krieg kann alles verloren sein. Lasst die Menschen zur Verständigung zurückkehren. Lasst sie wieder verhandeln. Wenn sie mit gutem Willen und unter Achtung der Rechte des anderen verhandeln, werden sie erkennen, dass aufrichtige und aktive Verhandlungen niemals einen ehrenhaften Erfolg ausschließen“.

Dieser Appell blieb ungehört. Aber wie prophetisch erscheint er im Lichte dessen, was kommen sollte, des millionenfachen Todes in jenen Jahren, der Shoah, des Versinkens des Alten Kontinents und Ostasiens in den Abgrund von Barbarei und Zerstörung.

Die Erinnerung an den Beginn des letzten Weltkrieges ist also nicht nutzlos. Es ist eine Mahnung für die heutige Zeit, die Erinnerung an dieses grausame Geschehen weiter zu pflegen und auch an die vereinenden Bestrebungen, die inmitten von tausend Rückschlägen die folgenden Jahre begleitet haben. Das Gedenken an den 1. September darf weder banal und eigennützig sein, noch darf es auf „schlaue“ und antihistorische Weise zur Rechtfertigung heutiger Konflikte herangezogen werden. Vergleiche der Geschichte sind nie erschöpfend. Eine solche Propaganda führt dazu, den Schrecken des Krieges zu verwischen und ihn sogar für die öffentliche Meinung verdaulich zu machen. Das Erinnern ist eine Aufforderung, sich heute zu engagieren, um es morgen nicht zu wiederholen. Und hier bleibt die Stimme von Franziskus ebenso ungehört wie die von Pius XII. Hier wird jede Verhandlung zur Nachgiebigkeit. Das historische Gedächtnis darf nicht entsprechend unserer Bequemlichkeit und unserer Doppelmoral verzerrt werden. Sie bleibt als eindringliche Warnung vor dem, was auf tragische Weise geschehen könnte.

Wer hätte an jenem 1. September die Abgründe der Unmenschlichkeit voraussehen können, zu denen es in den folgenden fünfeinhalb Jahren gekommen ist? Beispielsweise die totale Zerstörung von Warschau, Berlin, Hiroshima? Oder die Hölle von Auschwitz? Denn durch den Krieg kann man alles verlieren. Und es gibt keinen noch so klugen Staatsmann, der die Dinge vorhersehen oder ganz kontrollieren oder verhindern kann, dass ein kleines Feuer zu einem unbezwingbaren Brand wird.

„Wer hat gesagt, dass Dr. Strangelove tot ist?“, fragte sich Massimo Cacciari Ende Juli in La Stampa. Der neue Strangelove hat keinen Schnurrbart, es sind keine verrückten Cowboys, sondern kleine Männer und Frauen, die mit dem Feuer spielen, Gefangene in Militärbündnissen, vom Nationalismus der Menschen, die sie regieren, von den Aussagen, die sie in den Medien oder den sozialen Medien machen. Cacciari fuhr fort: „Wenn wir die Realität der Gefahr nicht wahrnehmen, werden wir sie nicht überwinden können. Wenn wir sie aber verstehen, kann die Möglichkeit der Rettung wachsen“. Das ist es, was es braucht, um eine tragische Seite der Geschichte des letzten Jahrhunderts in Erinnerung zu rufen, um zu erkennen, dass die Gefahr immer noch in der Ecke lauert, dass nichts die Gegenwart daran hindert, den Weg der Vergangenheit zurückzuverfolgen. Die Gefahr steht unmittelbar bevor, aber es ist noch Zeit“, erinnerte Pius XII. Es ist noch Zeit. Es ist Zeit, über den Frieden nachzudenken, über seine Wege, seine Perspektiven.

[ Marco Impagliazzo]