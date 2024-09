"Imagine Peace": Kardinal Zuppi, der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz: Der Krieg ist ein falscher Realismus; steigen wir in die Höllen hinab

Nicht vor dem „falschen Realismus des Krieges mit seiner unaufhaltsamen Logik“ kapitulieren und stattdessen über den Frieden nachdenken, so betonte Kardinal Matteo Zuppi, Vorsitzender der Italienischen Bischofskonferenz, bei der vom Pariser Erzbischof Laurent Ulrich zelebrierten Liturgie in der Kirche Saint Sulpice mit den Teilnehmern der internationalen Konferenz der Gemeinschaft Sant'Egidio. Das bedeutet, „zu reden, zuzuhören, zu antworten, einen Dialog ohne Grenzen mit einem gemeinsamen Engagement zu führen“. Die dreitägigen Begegnungen in der französischen Hauptstadt erkunden genau die Möglichkeiten des „Imagine Peace“: „Es bedeutet nicht, die Augen zu schließen und nach dem zu suchen, was nicht existiert, sondern sie für die Wüste zu öffnen und von dort aus den Garten zu bauen“. Es geht darum, „in die Höllen hinabzusteigen, die Gewalt und Krieg geschaffen haben, wo so viele unschuldige Heilige sterben, wo die Toten geschändet, die Lebenden gefoltert und der Bruder, den Hass und Instinkt zum Feind machen, niedergeschlagen wird“.