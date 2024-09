Die Stimme Afghanistans beim Friedenstreffen in Paris, Lina Hassani: "Imagine Peace? Das kann den wesentlichen Unterschied ausmachen"

In Paris die Stimme des verwundeten Afghanistan. Lina Hassani bringt sie. Hier ist eine Zusammenfassung ihrer Rede:



„Mein Name ist Lina Hassani und ich bin ein 21-jähriges afghanisches Mädchen und gehöre zur Volksgruppe der Hazara. Ich kam vor fünf Monaten über die humanitären Korridore der Gemeinschaft Sant'Egidio nach Belgien. Ich wurde in Kabul geboren. Das Leben in Afghanistan war nie einfach. Im Jahr 2009 wurde mein Vater von den Taliban getötet, aber meine Mutter hat mit unglaublicher Kraft unsere Familie weiter unterstützt. Wir zogen nach Dusht-e-Barchi, einem Viertel in Kabul, das häufig von der Gewalt der Taliban betroffen ist. Als ich dort lebte, wurde ich Zeuge eines Selbstmordattentats an unserer Schule und sah, wie einige meiner Mitschüler starben.



Im August 2021 übernahmen die Taliban die Kontrolle über Afghanistan und führten strenge Beschränkungen für Frauen ein. Da wir uns unsicher fühlten, flohen wir nach Pakistan, aber selbst dort wurden wir als Flüchtlinge als Last angesehen, entrechtet, ohne Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung, immer in Gefahr, abgeschoben zu werden. Nach vielen Schwierigkeiten kamen wir in Kontakt mit der Gemeinschaft Sant'Egidio in unserem Lager, die sich unsere Sorgen anhörte und versprach, uns zu helfen, ein Versprechen, das sie auch hielt. Am 29. April 2024 machten wir uns mit der Hilfe von Sant'Egidio auf die Reise von Pakistan nach Belgien. Heute leben meine Mutter, meine Schwestern und ich in einer Wohnung auf dem Gelände einer Pfarrkirche und werden in diesem neuen Leben geliebt und begleitet.



Abschließend möchte ich allen, die die afghanischen Flüchtlinge unterstützt haben, meinen Dank aussprechen. Ich bitte Sie, auch weiterhin die afghanischen Frauen und Mädchen zu unterstützen, die nach wie vor dringend auf Hilfe angewiesen sind. Ihre Unterstützung kann ihr Leben verändern, und gemeinsam können wir den Weg für eine gerechtere und gleichberechtigte Zukunft ebnen.