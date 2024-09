Der Erzbischof von Canterbury beim Treffen in Paris, Ukraine und der Nahe Osten: "Verzweiflung hat keine Zukunft. Wir sagen nicht Nein zu den Schecken"

„Hoffnung ist Mangelware“, Verzweiflung versucht uns zu überwältigen, ‚aber sie hat keine Zukunft‘, erklärt Justin Welby, Erzbischof von Canterbury, bei der Eröffnungsversammlung von ‚Imagine Peace‘.

Welby erinnerte an einige aktuelle Konflikte wie die Ukraine: „Zu Recht haben die westlichen Mächte die Ukraine unterstützt. Bei meinen Besuchen in Kiew und Odessa habe ich die Erschöpfung, den Mut und die Widerstandsfähigkeit der Ukrainer gesehen.“ Und dann der Nahe Osten: „Das unermessliche Grauen des 7. Oktober letzten Jahres hat tiefe Sympathie für den Staat Israel geweckt, aber auch eine neue Welle des Antisemitismus und der Islamophobie in Europa ausgelöst.“ Und vor denjenigen, die die Vernichtung der Juden, nicht nur in Israel, oder der Palästinenser in Gaza fordern, rufen wir zu Gott gegen solche Sünden und Schrecken. Das einzige gemeinsame Merkmal ist der Tod von Unschuldigen und die Zunahme von Angst, Unsicherheit und Hass“.

Angesichts des Krieges haben die Vereinten Nationen errechnet, dass es 56 offene Konflikte auf der Welt gibt. Kann das Gebet sie aufhalten? „Im Gebet zeigen wir, dass es eine ewige Hoffnung und ein Licht gibt, das keine Dunkelheit überwinden kann... Dann bringt uns das Gebet in Einklang mit Gottes Willen“. Und schließlich „beflügelt das Gebet die Vorstellungskraft, eine Vorstellungskraft, die in der Lage ist, unserer menschlichen Neigung, in Gottes geordneter Schöpfung Chaos und Zerstörung anzurichten, entgegenzutreten“.